Su Amazon è disponibile una fantastica offerta sull'Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (Ultimo modello), l'e-reader con schermo a colori da 7'' che trasforma l'esperienza di lettura. Con 32 GB di memoria, ricarica wireless e batteria da 8 settimane, è il compagno perfetto per ogni lettore. Ora disponibile a soli 214,99€ invece di 299,99€, con uno sconto del 28%!

Kindle Colorsoft Signature Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kindle Colorsoft Signature Edition è il dispositivo ideale per i lettori appassionati che desiderano un'esperienza di lettura digitale completa e coinvolgente. È particolarmente consigliato a chi ama i fumetti, i libri illustrati o i contenuti a colori, grazie allo schermo Colorsoft da 7'' con colori fedeli alla carta. Chi cerca un dispositivo senza distrazioni, lontano da social e notifiche, troverà in questo Kindle il compagno di lettura perfetto.

Con la sua batteria da 8 settimane, la resistenza all'acqua e la luce frontale a regolazione automatica, soddisfa le esigenze di chi legge in qualsiasi contesto: in piscina, all'aperto sotto il sole o la sera al buio. I 32 GB di memoria lo rendono adatto a chi vuole portare con sé un'intera libreria, mentre la funzione di evidenziazione a colori è perfetta per studenti e lettori che amano annotare i propri libri. A 214,99€ invece di 299,99€, rappresenta un'occasione imperdibile con il 28% di sconto.

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition è un e-reader con schermo a colori da 7'', 32 GB di memoria, luce frontale a regolazione automatica, resistenza all'acqua e batteria fino a 8 settimane. Supporta la ricarica wireless ed è privo di distrazioni.

Vedi offerta su Amazon