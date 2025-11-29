Direttamente dalla Milan Games Week 2025 arrivano 3 annunci decisamente hot che faranno impazzire gli

appassionati di Boy's Love. Eccoli in dettaglio!

Afterglow di Wagimoto Wagase (volume unico)

Un Boy’s Love piccante e con una venatura di mistero. Higuchi Kiyotaka ha toccato il fondo. Laureato in medicina e con una brillante carriera in cardiochirurgia davanti a sé, viene trasferito, improvvisamente e senza troppe spiegazioni, in una remota cittadina rurale del Kyushu come medico internista. Ogni giorno lotta per cercare di comprendere il marcato accento degli anziani pazienti del posto ma, non riuscendo a superare il declassamento subito, finisce per affogare i suoi dispiaceri nell'alcol. Dopo una serata trascorsa a bere fino a stordirsi, Higuchi incontra un misterioso yakuza di nome Tenju, che promette di aiutare il giovane medico a dimenticare tutti i suoi problemi per una notte. Mentre Higuchi si ritrova immerso in piaceri sconosciuti, non può fare a meno di chiedersi: chi è esattamente Tenju? E cosa vuole da lui?

Punks Triangle di Okita Yuuho (volume unico)

Un eccitante BL ambientato nel mondo della moda. Chiaki, studente di moda, sogna di vedere i suoi abiti indossati dal modello Ai. Quando un concorso potrebbe avvicinarlo al suo obiettivo, si ritrova però in coppia con Enaga, compagno impacciato e fuori moda. Una notte, dopo un incontro con dei teppisti, Chiaki viene salvato proprio dal suo idolo Ai, che gli propone con disarmante sicurezza di mostrargli il lato notturno della città. Diviso tra l’affascinante modello e un compagno di classe impacciato ma con un segreto nascosto, Chiaki dovrà affrontare un inatteso dilemma amoroso.

Punks Triangle Stitch di Okita Yuuho (volume 1 - serie in corso)

Il sequel nato sulla scia del successo di Punks Triangle. Chiaki, un aspirante stilista di moda, e Ai, un carismatico modello maschile, si sono conosciuti durante un corso di design e poco dopo hanno iniziato a frequentarsi. Chiaki ha sempre ammirato Ai, quindi per lui è un sogno che si avvera. Ma l'entusiasmo della loro nuova storia d'amore sta per subire una brusca frenata. Mentre lavora agli abiti per una festa scolastica, Chiaki nota che Ai trascorre sempre più tempo da solo con il compagno di classe Rin. Il loro amore è davvero eterno o Chiaki verrà scartato come un capo di fast fashion?