Su Amazon è disponibile per la prima volta in offerta l'Apple iPhone 17 Pro Max da 1TB in colorazione Argento, il flagship definitivo di Apple con display 6,9" ProMotion 120Hz, chip A19 Pro raffreddato a vapore e sistema di fotocamere posteriori tutte da 48MP con zoom ottico fino a 8x. La batteria garantisce fino a 37 ore di riproduzione video. Ora disponibile a 1.899,00€ rispetto al prezzo originale di 1.989,00€.

iPhone 17 Pro Max, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB è il dispositivo ideale per chi non vuole scendere a compromessi su nulla: fotografi e videomaker che cercano qualità professionale sempre in tasca, professionisti che necessitano di potenza e autonomia durante lunghe giornate lavorative, e appassionati di tecnologia che vogliono il meglio assoluto del panorama mobile. Con 37 ore di riproduzione video e ricarica al 50% in soli 20 minuti, risponde perfettamente alle esigenze di chi è sempre in movimento.

Grazie al chip A19 Pro, al sistema fotografico da 48MP con zoom ottico 8x e alla protezione offerta dal Ceramic Shield fronte e retro, questo iPhone soddisfa chi cerca affidabilità, creatività e performance senza compromessi. Attualmente disponibile su Amazon a 1899€ invece di 1989€, con uno sconto del 5%, rappresenta un'opportunità concreta per investire nel top di gamma Apple, scegliendo un dispositivo progettato per durare nel tempo e supportare Apple Intelligence in ogni attività quotidiana.

