Gianni Bono

Quando io e Raffaele ci siamo incontrati, grazie alla complicità di Mario Gomboli che conosceva Raffaele fin dai tempi del liceo quando lui, siciliano immigrato a Milano, gli rubava le merendine…, avevamo una tipologia di scrittura per diversa. Lui romanziere io storico e saggista. Sembrava impossibile trovare un accordo. Debbo dire che c’era molta diffidenza. Oserei direi che c’era anche una cocciuta volontà di far valere ognuno il proprio pensiero. Infatti, Non sono stato io è stato oggetto di continue discussioni e rimaneggiamenti. Poi, un po’ alla volta abbiamo iniziato a conoscerci, ad accettare ciascuno il proprio ruolo, a cambiare. Tanto è vero che la diffidenza iniziale si è trasformata in rispetto e, infine, in profonda amicizia. Anche se io e Raffaele ci conosciamo da pochi anni, sembra che siamo cresciuti insiemi. Alla stessa scuola di vita, di sicuro. Prova del cambiamento è che per scrivere Non sono stato io abbiamo impiegato un anno, per Donne Fuori poco più di sei mesi.