In un affollatissimo Padiglione Napoleone, allo stand If Edizioni durante Lucca Comics & Games 2025, siamo riusciti a scambiare alcune battute con il decano del fumetto italiano Gianni Bono in veste di autore di Donne Fuori. Si tratta del secondo romanzo con protagoniste donne - realmente esistite - dell'editoria a fumetti italiana.
Prodotto in caricamento
Nella primavera del 1974 gli italiani sono chiamati a decidere se abrogare la legge sul divorzio. A Milano, tre donne sono impegnate in prima linea per promuovere la parità di genere: una è Giulia Mandelli, impiegata alla Rizzoli, la seconda è Maria Grazia Perini, redattrice della Corno e la terza è Angela Giussani, creatrice di Diabolik e già simbolo dell’emancipazione femminile. Giulia, Maria Grazia e Angela scoprono che attorno alla proprietà del Corriere della Sera si sta per attuare un gesto oltraggioso che intende cancellare la memoria storica di un patrimonio culturale di immenso valore. Con tenacia e coraggio le tre amiche tentano di far naufragare il piano mettendo in salvo gran parte dei preziosi reperti storici.
Domenico Bottalico
Donne fuori ci porta nel 1974, in un’Italia attraversata da forti tensioni politiche e culturali. Cosa ti ha spinto a raccontare proprio questo periodo storico e in che modo pensi risuoni ancora oggi?
Gianni Bono
Nel 1973, in occasione dell’ultima edizione de Le Tre Giornate del Fumetto di Genova – ricordo che questa è stata la prima manifestazione popolare del nostro Paese con oltre 25.000 visitatori, mentre a Lucca ne venivano poche centinaia, altri tempi… - una giuria di addetti ai lavori premiò Angela e Luciana Giussani. Prima che Angela tornasse a Milano passammo una mattinata a chiacchierare nella fascinosa baia di Boccadasse, tanto amata da Fabrizio De André. Angela era particolarmente preoccupata dell’imminente referendum per l’abrogazione della Legge sul Divorzio. Legge, tra l’altro modernissima per i tempi, fortemente voluta nel 1970 dalla Democrazia Cristiana che ora, spalleggiando il Movimento Sociale, si attivava per cancellarla. Lo stesso Amintore Fanfani, personaggio di notevole spicco all’epoca, ci mise la faccia. E la perse… Quell’intervista rimase per anni in un cassetto del mio disordinatissimo ufficio/archivio e vide la luce solo nel 2022 su un Diabolik Magnum. Ti racconto tutto questo, perché Angela, pur avendo un carattere molto riservato, con me, come se fossi il figlio che non ha mai avuto, si apriva naturalmente, raccontando anche cose che non avrebbe mai detto a nessuno. Alle Tre Giornate del Fumetto partecipava anche la mia carissima amica Maria Grazia Perini, che allora lavorava all’Editoriale Corno. Le due donne si erano conosciute in quell’occasione. Le rividi mesi dopo a Milano, poco prima del referendum e mi raccontarono del loro progetto di Donne Fuori, che ha dato il titolo a libro.
Domenico Bottalico
Il romanzo intreccia le vite di tre donne molto diverse: una funzionaria d’archivio, una giornalista e una creatrice di fumetti. Come hai lavorato per dare voce e autenticità a ciascuna di loro, evitando stereotipi e restituendo la complessità dell’universo femminile dell’epoca?
Gianni Bono
Come ho detto, io conoscevo Angela e Maria Grazia molto bene, quindi mi è stato facile e naturale farle agire nel romanzo. Conoscevo un po’ meno Giulia, una donna timida e riservata, ma anche con lei dopo il referendum abbiamo continuato a frequentarci e nel tempo sono riuscito ad affinarne la personalità. Anzi, dovrei dire, siamo riusciti, visto che il libro è scritto a quattro mani da me e Raffaele Mangano. Siamo sempre noi complici anche nella stesura del precedente romanzo Non sono stato io.
Domenico Bottalico
Angela Giussani, co-creatrice di Diabolik, è un personaggio reale e iconico. Com’è stato inserirla in un racconto di finzione? Hai scelto di mantenerne il profilo storico o di reinventarla narrativamente per adattarla alla storia?
Gianni Bono
Non sono stato io e Donne fuori fanno parte della collana Nuvole di Carta, che ha una particolarità. Oltre a raccontare storie di persone, donne e uomini, che hanno avuto rapporti con il mondo del fumetto, ogni volume si chiude con un inserto a colori, Tracce, che visualizza con documenti rari, a volte unici, quanto si narra nel corpo del libro. Su Non sono stato io, campeggiavano la foto e le opere di Angelo Zarcone, mai viste in oltre sessant’anni, su Donne fuori, viene riprodotto il fascicolo originale di cui esiste un solo esemplare ritrovato negli archivi di Astorina. In più, i protagonisti a volte ritornano. Infatti, in Donne Fuori oltre ad Angela, che è una delle protagoniste, abbiamo inserito un cameo con Brenno Fiumali e lo stesso Angelo Zarcone.
Domenico Bottalico
Nel libro, la battaglia per il divorzio diventa anche un simbolo di emancipazione e autodeterminazione. Quanto è stato importante per te collegare la dimensione privata delle protagoniste al grande cambiamento sociale che attraversava l’Italia?
Gianni Bono
I due romanzi oltre a essere accomunati da una piacevole grafica di collana, creata da Guido “Bau” Scarabottolo, sono impreziositi da copertine d’autore. Quella di Non Sono stato io dello stesso Scarabottolo, mentre per Donne Fuori c’è voluta tutta la genialità di Corrado Mastantuono per sintetizzare il nostro messaggio narrativo.
Domenico Bottalico
Sei noto per il tuo lavoro nel mondo del fumetto e per la tua profonda conoscenza della sua storia. In che modo questa esperienza ha influenzato la scrittura di Donne fuori e la costruzione del suo immaginario narrativo?
Gianni Bono
Quando io e Raffaele ci siamo incontrati, grazie alla complicità di Mario Gomboli che conosceva Raffaele fin dai tempi del liceo quando lui, siciliano immigrato a Milano, gli rubava le merendine…, avevamo una tipologia di scrittura per diversa. Lui romanziere io storico e saggista. Sembrava impossibile trovare un accordo. Debbo dire che c’era molta diffidenza. Oserei direi che c’era anche una cocciuta volontà di far valere ognuno il proprio pensiero. Infatti, Non sono stato io è stato oggetto di continue discussioni e rimaneggiamenti. Poi, un po’ alla volta abbiamo iniziato a conoscerci, ad accettare ciascuno il proprio ruolo, a cambiare. Tanto è vero che la diffidenza iniziale si è trasformata in rispetto e, infine, in profonda amicizia. Anche se io e Raffaele ci conosciamo da pochi anni, sembra che siamo cresciuti insiemi. Alla stessa scuola di vita, di sicuro. Prova del cambiamento è che per scrivere Non sono stato io abbiamo impiegato un anno, per Donne Fuori poco più di sei mesi.
Domenico Bottalico
Donne fuori è una storia di libertà, coraggio e memoria. Cosa speri che resti nel lettore dopo aver chiuso il libro? E, se puoi anticiparcelo, stai già pensando a un nuovo progetto narrativo?
Gianni Bono
La tematica di Donne Fuori è particolarmente sentita in questo periodo. Basta, purtroppo, leggere i giornali o guardare la televisione, oltre che i canali web e social. Ci sono anche vari volumi che affrontano il tema. Ma il nostro ha una particolarità che altri non hanno: è scritto da due uomini che parlano di donne. Ci aspettiamo, quindi, che entrambe le metà del cielo ci ascoltino, ci leggano e tornino a noi soddisfatti con una nuova consapevolezza e col desiderio di un confronto. È un po’ quello che è successo sabato allo Spazio Tadini di Milano dove il libro è stato presentato in anteprima. Come inizio è stato davvero incoraggiante e gli applausi scroscianti ci hanno resi fieri e soddisfatti del nostro lavoro.
Domenico Bottalico
E il prossimo? Ha già un titolo?
Gianni Bono
Di sicuro meno, perché lo abbiamo già scritto. Al titolo ci stiamo pensando.