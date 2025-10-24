Protagonisti positivi, ritmo subito elevato e disegni dinamici, Inazuma Eleven è una lettura ideale per un pubblico giovane e giovanissimo, un'ottima alternativa al più "serioso" Blue Lock, soprattutto se siete fan del calcio, dell’amicizia, dello spirito di squadra e dei manga con mosse speciali. Un calcio spettacolare e giocoso per una serie che rappresenta una ventata di freschezza nel panorama delle proposte attuali.

J-POP Manga porta in Italia un altro cult degli anni 2000: Inazuma Eleven di Tenya Yabuno. Lo shonen sportivo in 10 volumi è l'adattamento manga del celebre gioco per Nintendo DS divenuto famoso anche per un adattamento anime arrivato nel nostro paese sulla Rai. Per tutti i nostalgici di Holly & Benji e per i fan di Blue Lock arriva una serie tutta da riscoprire fra tecniche micidiali e partite contro avversari impossibili: riuscirà il portiere Mark Evans a riportare in vetta la squadra della Raimon Junior High?

Di cosa parla Inazuma Eleven

La squadra di calcio della Raimon Junior High è in grave difficoltà. Nonostante in passato fosse considerata una squadra fortissima, ora è praticamente allo sbando: pochi membri, scarso impegno, e il pericolo concreto che il club venga sciolto se non riuscirà ad invertire la rotta

Toccherà a Mark Evans, portiere e capitano, trovare membri motivati a far rinascere la squadra. Fra cui il fortissimo attaccante Axel Blaze. Il nuovo gruppo sarà sufficiente a salvare la Raimon dal disastro e "sbloccare" le tecniche micidiali che fecero della squadra di calcio della Raimon l'imbattibile Inazuma Eleven?

Calcio, amicizia e mosse speciali...

Inazuma Eleven è il più classico degli shonen con elementi "fantasportivi". Non si tratta solo di rispetto il classico schema dello spokon composto da "allenamento-partita-vittoria" ma un mix esplosivo ed energetico di passione, mosse spettacolari, personaggi sopra le righe e momenti super drammatici.

Il primo volume catapulta il lettore subito in campo, al centro dell'azione. Viene impostato il conflitto (squadra in crisi vs squadra più forte), il protagonismo di Mark Evans, la necessità di reclutare e risvegliare lo spirito del gruppo. Non mancano accenni al passato glorioso e al fatto che la speranza risiede nella volontà e nella determinazione.

Il ritmo è sostenuto, l’introduzione dei personaggi si concentra su Mark, sugli altri membri e sulla situazione critica, e lo sfondo sportivo viene costruito in modo funzionale con l'introduzione di Alex Blaze (spalla necessaria al vulcanico protagonista) e degli antagonisti.

Anche le tematiche sono subito chiare sin dalle primissime pagine. Lo spirito di squadra, la determinazione e il riscatto, così come il superamento delle difficoltà. Mark Evans è il leader carismatico che trascina i compagni, anche quando questi sembrano sfiduciati o non credono in loro stessi in cui la situazione critica serve a mettere in moto la crescita.

Le mosse speciali, la drammatizzazione delle partite, che vanno oltre realismo del gesto calcistico danno alla narrazione un tono più leggero puntando all’emozione, alla spettacolarità e soprattutto all'idealizzazione dell'avventura sportiva.

Il primo volume di Inazuma Eleven è una introduzione efficace, chiaro, con qualche trovata spettacolare sullo sfondo e con la promessa di sfide più grandi da venire. Se da un lato abbiamo un protagonista super positivo e carismatico, dall'altro il world building risulta molto diretto per gli standard attuali degli shonen ma ha il vantaggio di essere accessibile ad un pubblico più giovane rispetto a quello attuale che, soprattutto oggi, rappresenta il lettore medio.

...il calcio spettacolo prima di Blue Lock

L'arrivo di Inazuma Eleven sugli scaffali porta inevitabilmente al confronto con un altro shonen calcistico che domina le classifiche di vendita e di gradimento attuali ovvero Blue Lock.

Blue Lock pone l’accento sull’individualità, sull’ego, sulla competizione brutale tra giocatori per diventare il miglior attaccante possibile, Inazuma Eleven, invece, pone l’accento è più sullo spirito di gruppo, sulla collettività e sul credere nelle proprie capacità.

Blue Lock inoltre punta ad un target strettamente adolescenziale che cerca adrenalina e tensione altissima. Il tono è estremo quasi survival, la cornice sportiva serve solo per aumentare la pressione sui protagonisti e l'etica e la morale sportiva sono spinte all'estremo. Inazuma Eleven invece abbassa il target di lettori cogliendo la parte più giocosa dello sforzo sportivo e competitivo concedendosi più di un passaggio più "fantasioso".

In definitiva Inazuma Eleven gioca sulla fiducia e sul valore della squadra più che sull’ego del singolo.

Lo stile dinamico e deformed di Inazuma Eleven

Graficamente Tenya Yabuno gestisce efficacemente il racconto con tavole chiare, personaggi riconoscibili e funzionali all'azione sul campo di calcio e splash-page dal forte impatto. Il lavoro è tutto incentrato sul ritmo sia in campo che fuori: le azioni sono spettacolari con piani ravvicinati e prospettive distorte mentre le gag con protagonista Mark fungono da valvola di sfogo.

Lo stile è deformed uniformandosi al character design del videogioco ma comunque molto funzionale al manga. La leggibilità e la scorrevolezza risultano subito chiare: essendo un manga adatto anche a lettori più giovani, i disegni non sono eccessivamente complessi o affollati, il che facilita la lettura e la comprensione. Al contempo, i personaggi hanno design chiari e riconoscibili, la Raimon si distingue dagli avversari grazie a linee più tonde e dettagli meno spigolosi.

Il dinamismo è ben dosato. I momenti di tensione vengono segnalati visivamente con linee cinetiche, pose enfatizzate, focus su giocatori e pallone. C'è però da sottolineare come in alcuni punti la fluidità dell’azione può risultare un po’ semplificata, e le tavole non sempre offrono variazioni grafiche sorprendenti: in altre parole, non ci troviamo di fronte a una sperimentazione stilistica forte. Inoltre, l’effetto “mosse speciali” è ancora in fase embrionale: non sono ancora esplose tutte le mosse spettacolari che la serie promette.