Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Grazie alla collaborazione con mycomics.it possiamo stilare la lista dei fumetti più venduti dall'1 al 7 dicembre 2025. Ancora in vetta la Variant Cover esclusiva di Fabula Fantasia 1 (J-POP Manga) - spin-off di Radiant - e il nuovo volume di Chainsaw Man (Planet Manga).
Chainsaw Man 21
Radiant - Fabula Fantasia 1 - Variant Esclusiva MyComics.it
Batman/Deadpool - Variant Bill Sienkiewicz
Spy x Family 1/15 - Ristampa - Serie Completa
A Un Passo da Te - Ao Haru Ride 1/13 - Ristampa Serie Completa
My Dress Up Darling - Bisque Doll 15 - Variant
Dandadan 1/20 - Serie Complet
The Reason We Fall in Love 4
Sakamoto Days 22
