Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Grazie alla collaborazione con mycomics.it possiamo stilare la lista dei fumetti più venduti dal 24 al 30 novembre 2025 fra cui spiccano le variant di One-Punch Man 33 (Planet Manga) e DandaDan 20 (J-POP Manga) al penultimo posto anche Absolute Wonder Woman 7 (Panini DC Italia).
Radiant - Fabula Fantasia Bundle (1 Regular Autografato da Tony Valente + 1 Variant Esclusiva MyComics.it)
Prodotto in caricamento
Dylan Dog Presenta - L'Enciclopedia della Paura 2025 - Collana Almanacchi 193 - Sergio Bonelli Editore
Topolino 3653 - Variant Milano Games Week 2025
Prodotto in caricamento
Radiant - Fabula Fantasia 1 - Variant Esclusiva MyComics.it
Prodotto in caricamento
One Punch Man 33 - Instant Variant
Prodotto in caricamento
Dandadan 20 - Variant Tony Valente
Prodotto in caricamento
Black Clover 1 - Christmas Variant
Prodotto in caricamento
Solo Leveling 25
Prodotto in caricamento
Absolute Wonder Woman 7 - Panini Comics
Prodotto in caricamento
Hilda e Twig - Il Risveglio dell'Uomo Ghiaccio
Prodotto in caricamento