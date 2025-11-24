Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Grazie alla collaborazione con mycomics.it possiamo stilare la lista dei fumetti più venduti dal 17 al 23 novembre 2025 fra cui spiccano la variant esclusiva di Fabula Fantasia (J-POP Manga) e l'omnibus di Batwoman (Panini DC Italia) e quello degli X-Men di Chris Claremont e Jim Lee (Panini Marvel).
Radiant - Fabula Fantasia 1 - Variant Esclusiva MyComics.it
Prodotto in caricamento
Radiant - Fabula Fantasia Bundle (1 Regular Autografato da Tony Valente + 1 Variant Esclusiva MyComics.it)
Prodotto in caricamento
Topolino 3656 - Variant Natale 2025 - Panini Comics
Prodotto in caricamento
Nathan Never - I Naufraghi della Luna
Prodotto in caricamento
Batwoman di J.H. Williams III [DC Omnibus]
Prodotto in caricamento
Ken il Guerriero - Hokuto no Ken - Extreme Edition 17
Prodotto in caricamento
Topolino 3653 - Variant Milano Games Week 2025
Prodotto in caricamento
Chainsaw Man 20
Prodotto in caricamento
X-Men di Chris Claremont & Jim Lee Volume 1 [Prima Ristampa - Marvel Omnibus]
Prodotto in caricamento
Berserk Deluxe Edition Volume 13
Prodotto in caricamento