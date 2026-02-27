Su Amazon è disponibile il HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, il router Wi-Fi 7 Dual-Band BE3600 che garantisce copertura totale per tutta la casa con roaming senza interruzioni tra una stanza e l'altra. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 7, supporta velocità fino a 3,6 Gbps per streaming, gaming e navigazione fluida. Potete acquistarlo a 107,62€ su Amazon con sconto di 30€ a carrello e garanzia di 30 mesi inclusa.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro è il prodotto ideale per chi desidera una connessione Wi-Fi stabile e ad altissima velocità in ogni angolo della casa. È particolarmente consigliato alle famiglie numerose, agli appassionati di gaming online e a chi lavora da remoto, poiché il supporto al Wi-Fi 7 Dual-Band fino a 3,6 Gbps garantisce prestazioni eccellenti anche con molti dispositivi connessi simultaneamente. Grazie alla tecnologia HUAWEI WiFi Mesh+, la rete si estende senza interruzioni da una stanza all'altra, eliminando i fastidiosi «punti ciechi».

Chi cerca anche sicurezza e controllo troverà nel Mesh X3 Pro un alleato prezioso: il sistema HUAWEI HomeSec offre protezione avanzata con crittografia e difese contro attacchi brute force, mentre il controllo genitoriale integrato permette di gestire l'accesso a Internet dei più piccoli con semplicità. Non da meno, il design elegante ispirato alla montagna innevata lo rende un vero elemento d'arredo, adatto a chi vuole unire estetica e tecnologia senza compromessi.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro è un router Wi-Fi 7 Dual-Band BE3600 con velocità fino a 3,6 Gbps. Offre copertura totale per tutta la casa, roaming senza interruzioni, antenna mesh in metallo trasparente e sicurezza avanzata HUAWEI HomeSec.

