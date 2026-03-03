Su Amazon è disponibile il HUAWEI WATCH GT 5 41mm in colorazione Bianco, lo smartwatch elegante e ultra-sottile da soli 9,5 mm e 35 g. Offre monitoraggio avanzato della salute con HUAWEI TruSense, nuove modalità corsa e ciclismo, e una batteria da 7 giorni. Compatibile con iOS e Android. Ora disponibile a 151,00€ invece di 169,00€, con uno sconto dell'11%.

Huawei Watch GT 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il HUAWEI WATCH GT 5 41mm è il compagno ideale per chi desidera unire stile ed efficienza in un unico dispositivo. Grazie al suo design ultra-sottile da soli 9,5 mm e al peso piuma di 35 g, si rivolge perfettamente a chi cerca un orologio elegante da indossare tutto il giorno senza sentirne il peso. È consigliato agli appassionati di sport, in particolare runner e ciclisti, che vogliono sfruttare la navigazione al polso, l'analisi della forma di corsa e i dati in tempo reale per migliorare le proprie performance.

Questo smartwatch soddisfa anche le esigenze di chi tiene alla salute a 360°: il sistema HUAWEI TruSense monitora sei sistemi corporei, offrendo un monitoraggio completo e accessibile. Con una durata della batteria fino a 7 giorni, è pensato per chi non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti. A completare l'offerta, i 3 mesi gratuiti di HUAWEI Health+ rendono questo acquisto ancora più conveniente, specialmente ora che è disponibile a soli 151€ su Amazon.

