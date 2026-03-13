Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, lo smartwatch ultra-sottile con schermo in zaffiro, lunetta in lega di titanio e oltre 100 modalità di allenamento. Dotato di app ECG, GPS, batteria fino a 10 giorni e compatibile con iOS e Android, è il compagno perfetto per chi vuole restare in forma. Lo trovate a soli 168,97€ invece di 279€, con uno sconto del 39%!

HUAWEI Watch Fit 4 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il HUAWEI WATCH FIT 4 Pro è lo smartwatch ideale per chi desidera un dispositivo elegante, leggero e tecnologicamente avanzato, capace di accompagnare ogni momento della giornata. È particolarmente consigliato agli appassionati di sport e fitness che vogliono monitorare le proprie performance con precisione, grazie alle oltre 100 modalità di allenamento e all'app ECG integrata. Con un peso di soli 30,4 g e uno spessore di 9,3 mm, si adatta perfettamente anche a chi cerca un orologio da indossare tutto il giorno senza avvertirne il peso.

A soli 168,97€ invece di 279€, con uno sconto del 39%, rappresenta un'occasione imperdibile per chi vuole investire nella propria salute senza rinunciare allo stile. La batteria fino a 10 giorni e la compatibilità con iOS e Android lo rendono perfetto per chi è sempre in movimento e non vuole preoccuparsi dei carichi frequenti. La garanzia di 30 mesi e la robustezza garantita dalla lunetta in titanio e dallo schermo in zaffiro completano un prodotto pensato per durare nel tempo.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro è uno smartwatch ultra-sottile da 9,3 mm con schermo in zaffiro da 1.82", lunetta in titanio e app ECG integrata. Offre oltre 100 modalità sportive, GPS, monitoraggio avanzato della salute e batteria fino a 10 giorni, compatibile con iOS e Android.

Vedi offerta su Amazon