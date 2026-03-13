Su Amazon è disponibile una fantastica offerta sulle HUAWEI FreeBuds SE 3, le cuffie wireless in colorazione nera che uniscono leggerezza (soli 3,8 g per auricolare), autonomia fino a 42 ore e connessione Bluetooth 5.4. Compatibili con iOS, Android e Windows, offrono anche protezione IP54 e ricarica rapida. Ora disponibili a soli 30,38€ con uno sconto del 38% rispetto al prezzo originale di 49€.

FreeBuds SE 3, chi dovrebbe acquistarle?

Le HUAWEI FreeBuds SE 3 sono la scelta ideale per chi cerca auricolari versatili e affidabili a un prezzo accessibile. Sono consigliate a studenti, professionisti e viaggiatori che necessitano di un dispositivo audio compatto, leggero (solo 3,8 g per auricolare) e compatibile con qualsiasi ecosistema digitale, che sia Android, iOS o Windows. Grazie alla connessione Bluetooth 5.4 e alla funzione multi-dispositivo, soddisfano perfettamente le esigenze di chi passa frequentemente da uno smartphone al PC o al tablet.

Con un'autonomia totale fino a 42 ore e la ricarica rapida da 10 minuti per 3 ore di ascolto, queste cuffie si adattano alle giornate più intense senza compromessi. La certificazione IP54 le rende resistenti a sudore e pioggia leggera, rendendole adatte anche all'uso sportivo o all'aperto. A soli 30,38€ con uno sconto del 38%, rappresentano un'opportunità eccellente per chi desidera qualità e praticità senza spendere una fortuna, il tutto con una garanzia estesa di 30 mesi.

Le HUAWEI FreeBuds SE 3 sono cuffie true wireless con connessione Bluetooth 5.4, peso di soli 3,8 g per auricolare, certificazione IP54 e autonomia fino a 42 ore. La ricarica rapida da 10 minuti garantisce 3 ore di ascolto. Compatibili con iOS, Android e Windows.

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