Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'HP Victus 15-fb3000sl, notebook gaming equipaggiato con AMD Ryzen AI 7 350, 16GB RAM DDR5, SSD NVMe da 1TB e la potente GPU NVIDIA RTX 5060 da 8GB, il tutto su un display 15.6" FHD IPS a 144Hz. Inclusi anche 3 mesi di PC Game Pass. Lo trovate a soli 1099,00€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo originale di 1199,99€.

HP Victus 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP Victus 15-fb3000sl è il notebook ideale per gamer appassionati e streamer che cercano prestazioni elevate senza compromessi. Grazie al processore AMD Ryzen AI 7 350, alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8GB e ai 16GB di RAM DDR5, questo laptop soddisfa le esigenze di chi vuole sessioni di gioco fluide con frame rate elevati. Il display da 15,6" FHD IPS a 144Hz garantisce un'esperienza visiva coinvolgente, mentre l'SSD NVMe da 1TB assicura avvii rapidi e ampio spazio di archiviazione.

È consigliato anche a chi cerca un portatile versatile per lavoro e intrattenimento, capace di gestire applicazioni creative e multitasking intenso grazie all'intelligenza artificiale integrata. I 3 mesi di PC Game Pass inclusi rappresentano un ulteriore valore aggiunto per chi vuole esplorare un vasto catalogo di giochi fin da subito. Attualmente disponibile su Amazon a 1099€ invece di 1199,99€, offre un risparmio concreto per chi desidera un notebook gaming di nuova generazione.

