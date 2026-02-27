Su Amazon è disponibile l'HP OmniBook Ultra 14-fd0010nd, un laptop di fascia alta dotato di processore AMD Ryzen AI 9 365 con boost clock fino a 5,0 GHz, 16GB di RAM e un capiente SSD da 1TB. Il display touch da 14" con risoluzione 2240x1400 e la scheda video AMD Radeon 880M lo rendono perfetto per produttività e intrattenimento. Attualmente disponibile a 840,16€.

HP OmniBook Ultra 14, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP OmniBook Ultra 14 è il laptop ideale per professionisti e creativi che necessitano di elevate prestazioni in un formato compatto e versatile. Grazie al potente processore AMD Ryzen AI 9 365 con 10 core e fino a 5,0 GHz di boost clock, questo notebook soddisfa le esigenze di chi lavora con applicazioni demanding come software di editing, grafica e multitasking intensivo. Il display touch da 14" con risoluzione 2.2K offre immagini nitide e dettagliate, perfette per chi crea contenuti visivi o lavora con dettagli precisi.

Con 16 GB di RAM e un capiente SSD da 1 TB, questo laptop è consigliato anche a studenti universitari e utenti che necessitano di ampio spazio di archiviazione e reattività costante. La scheda video AMD Radeon 880M garantisce prestazioni grafiche superiori alla media, rendendolo adatto anche per sessioni di gaming leggero o rendering. Chi cerca un dispositivo all-in-one capace di gestire lavoro, studio e intrattenimento senza compromessi troverà nell'HP OmniBook Ultra 14 una soluzione completa e affidabile.

L'HP OmniBook Ultra 14 è un laptop con display touch 2.2K da 14" e processore AMD Ryzen AI 9 365 fino a 5,0 GHz, 10 core e 20 thread. Dispone di 16GB di RAM, SSD da 1TB, GPU AMD Radeon 880M e Windows 11 Home preinstallato.

