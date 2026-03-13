Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'HP OmniBook 7 AI 14-fr0001sl, il notebook intelligente con processore Intel Core Ultra 5-225U, 16GB di RAM, 512GB SSD e display OLED 2K da 14". Certificato Intel Evo Edition, offre funzionalità AI avanzate e una fotocamera IR Privacy da 5MP. Ora lo trovate a soli 739,00€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 899,99€.

HP OmniBook 7 AI, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP OmniBook 7 AI 14-fr0001sl è il notebook ideale per professionisti, studenti e creativi che cercano un dispositivo potente, leggero e intelligente per l'uso quotidiano. Con il processore Intel Core Ultra 5-225U e la certificazione Intel Evo Edition, questo PC è pensato per chi lavora in mobilità senza rinunciare alle prestazioni. Le funzionalità di Intelligenza Artificiale integrate lo rendono perfetto per chi desidera ottimizzare la produttività grazie a strumenti avanzati come HP AI Companion, capace di adattarsi alle esigenze dell'utente in tempo reale.

Il display OLED 2K da 14" con copertura del 95% DCI-P3 soddisfa le esigenze di chi lavora con contenuti multimediali e grafica, garantendo colori vividi e un comfort visivo superiore grazie alla tecnologia low blue light. Con soli 1,41 kg di peso e un design in alluminio riciclato, è perfetto per chi è sempre in movimento. A 739€ invece di 899,99€, rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un notebook premium con tecnologia AI a un prezzo accessibile.

L'HP OmniBook 7 AI 14-fr0001sl è un notebook AI PC con processore Intel Core Ultra 5-225U, 16GB RAM LPDDR5 e 512GB SSD NVMe. Il display OLED 2K da 14" offre colori vividi con copertura 95% DCI-P3. Pesa solo 1,41 kg con scocca in alluminio riciclato.

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