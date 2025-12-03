Se cercate un notebook versatile per tutta la famiglia, l'HP Laptop 17-cp3002sl è ora disponibile su Amazon a un prezzo vantaggioso. Dotato di un ampio display da 17,3" Full HD antiriflesso, processore AMD Ryzen 7 7730U, 16GB di RAM e SSD da 512GB, questo PC è perfetto per gestire documenti, videochiamate e navigazione web con fluidità. Potete portarlo a casa a soli 549,99€, ideale per studio, lavoro e intrattenimento quotidiano.

HP Laptop 17, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo HP Laptop 17-cp3002sl è la scelta ideale per studenti, famiglie e professionisti che cercano un dispositivo affidabile per le attività quotidiane senza complicazioni. Vi accompagnerà perfettamente nella gestione documentale, nelle lezioni online, nello smart working e nella navigazione web. Il suo ampio display da 17,3 pollici Full HD antiriflesso vi garantirà il massimo comfort visivo anche durante sessioni di lavoro prolungate, mentre i 16GB di RAM e l'SSD da 512GB assicureranno avvii rapidi e un'esperienza fluida in ogni momento della giornata.

Se avete bisogno di un computer versatile e completo che non vi faccia perdere tempo in configurazioni complicate, questo notebook risponderà a tutte le vostre esigenze. Il processore AMD Ryzen 7 7730U vi permetterà di lavorare con fluidità su più applicazioni contemporaneamente, mentre la connettività completa con USB-C, HDMI, Wi-Fi e Bluetooth vi garantirà la massima flessibilità sia in casa che in mobilità. Con Windows 11 preinstallato, sarete operativi fin dal primo momento: perfetto per chi desidera un dispositivo affidabile e duraturo a un prezzo vantaggioso.

L'HP Laptop 17-cp3002sl è un PC portatile da 17 pollici progettato per chi cerca affidabilità nelle attività quotidiane. Dotato di processore AMD Ryzen 7 7730U, 16GB di RAM e SSD da 512GB, garantisce avvii rapidi e fluidità nell'uso di applicazioni office, navigazione web e videochiamate. Il suo ampio display da 17,3" Full HD antiriflesso offre comfort visivo prolungato.

