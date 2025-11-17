Siete alla ricerca di un televisore di grande formato con prestazioni gaming elevate? Amazon propone l'Hisense TV 85" QLED 4K 144Hz 2025 85E7Q PRO a un prezzo davvero interessante. Questo smart TV da 85 pollici è disponibile a 765€ invece di 1.049,99€, permettendovi di risparmiare più di 280€ sul prezzo medio. Dotato di tecnologia QLED, refresh rate a 144Hz per il gaming, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, questo modello vi offre un'esperienza visiva e sonora di alto livello con Smart TV VIDAA U8 integrato.

Hisense TV 85" QLED 4K, chi dovrebbe acquistarlo?

Hisense 85E7Q PRO rappresenta la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica senza compromessi. Con i suoi 85 pollici di diagonale QLED 4K, questo televisore vi conquisterà se cercate un'esperienza visiva immersiva per guardare film, serie TV e contenuti in streaming sulle oltre 1000 app disponibili tramite VIDAA U8. Le tecnologie Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive ottimizzano automaticamente luminosità e contrasto, garantendovi immagini sempre perfette in qualsiasi condizione di luce. L'audio Dolby Atmos completa l'esperienza con un suono avvolgente e tridimensionale, mentre Alexa integrata vi permetterà di controllare il televisore e la smart home con semplici comandi vocali.

Se siete appassionati di gaming, questo modello vi stupirà grazie al rivoluzionario pannello a 144Hz con Game Mode PRO, che assicura fluidità assoluta e tempi di risposta rapidissimi, perfetto per sfruttare al massimo console di ultima generazione e PC gaming. Il sintonizzatore DVB-T2/S2 HEVC 10 con supporto tivùsat 4K soddisfa le esigenze di chi non vuole rinunciare ai canali tradizionali in altissima qualità. Con uno sconto del 14% che porta il prezzo a soli 899,99€, questo televisore rappresenta un investimento eccellente per famiglie numerose e appassionati di tecnologia che cercano dimensioni generose, qualità d'immagine superiore e versatilità d'uso in un unico prodotto.

Hisense 85E7Q PRO è un televisore QLED da 85 pollici che offre risoluzione 4K (3840x2160) e un refresh rate di 144Hz, ideale per gaming e visione di contenuti dinamici. Dotato di Smart TV VIDAA U8 con accesso a oltre 1000 applicazioni, supporta Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive per immagini ottimizzate. L'audio Dolby Atmos e Alexa integrata completano l'esperienza multimediale.

