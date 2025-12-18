Un'offerta da non perdere per gli amanti del grande schermo: Hisense TV 75" 4K Ultra HD 75E63NT è disponibile su Amazon con uno sconto dell'8%. Questo Smart TV da 75 pollici offre una risoluzione 4K straordinaria con Dolby Vision e HDR 10+, garantendo immagini vivide e dettagliate. Dotato di Smart TV VIDAA U7 con Alexa integrato, supporta AirPlay2 e Android Screen Sharing, mentre l'audio DTS Virtual:X assicura un'esperienza sonora coinvolgente. Portatevi a casa questo gioiello tecnologico a soli 549,00€ invece di 599,00€, perfetto per trasformare il vostro salotto in una vera sala cinema!

Hisense TV 75", chi dovrebbe acquistarlo?

Hisense 75E63NT è la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica senza svuotare il portafoglio. Con i suoi 75 pollici in risoluzione 4K Ultra HD, questo televisore vi conquisterà se amate guardare film, serie TV e contenuti streaming godendo di un'esperienza visiva immersiva. Grazie al supporto di Dolby Vision e HDR 10+, otterrete colori brillanti e contrasti profondi che valorizzano ogni scena. La piattaforma VIDAA U7 con Alexa integrato lo rende perfetto per chi cerca la comodità del controllo vocale e l'accesso immediato alle principali app di streaming, mentre il supporto per AirPlay2 e Android Screen Sharing soddisfa le esigenze di chi vuole condividere contenuti dai propri dispositivi mobile.

Se siete appassionati di gaming, la modalità Game Mode Plus riduce la latenza offrendo sessioni di gioco più fluide e reattive. L'audio DTS Virtual:X crea un'esperienza sonora avvolgente senza bisogno di soundbar aggiuntive, ideale per chi vuole una soluzione completa. A soli 549€ con uno sconto dell'8%, questo televisore rappresenta un'opportunità eccellente per famiglie numerose o per chi dispone di ampi spazi living e cerca un dispositivo all-in-one che combini dimensioni generose, qualità dell'immagine e funzionalità smart moderne. Il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 con supporto tivùsat 4K garantisce inoltre la massima compatibilità con le trasmissioni digitali italiane.

