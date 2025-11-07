Se cercate un TV OLED 4K di qualità senza svuotare il portafoglio, questa è l'occasione che fa per voi! Il Hisense 65A8DN da 65 pollici è ora disponibile su Amazon a 1.049€ invece di 1.299€. Questo smart TV offre tecnologia OLED con Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive e un display a 120Hz perfetto per il gaming. Con Alexa integrato e la piattaforma VIDAA U8, avrete un'esperienza visiva cinematografica risparmiando 250€ sul prezzo medio. Il processore Hi-View Engine PRO garantisce immagini straordinarie, mentre l'audio Dolby Atmos completa un'esperienza da vero home cinema.

Hisense TV OLED 65", chi dovrebbe acquistarla?

Hisense 65A8DN è ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alta qualità senza svuotare il portafoglio. Con uno sconto del 19% che porta il prezzo a soli 1049€, questo TV OLED 4K da 65 pollici vi conquisterà se siete amanti del cinema e delle serie TV, grazie al Dolby Vision IQ e all'HDR 10+ Adaptive che ottimizzano automaticamente l'immagine. È perfetto anche per i gamer più esigenti: il Game Mode PRO a 120Hz garantisce fluidità estrema e tempi di risposta rapidissimi, essenziali per i titoli più competitivi. La tecnologia OLED assicura neri perfetti e contrasti infiniti, mentre il Dolby Atmos vi immergerà in un audio tridimensionale da vera sala cinematografica.

Se apprezzate la semplicità d'uso e l'integrazione smart, apprezzerete Alexa Built-in e il sistema VIDAA Voice che vi permettono di controllare tutto con la voce. Gli appassionati di streaming troveranno nella piattaforma VIDAA U8 un'interfaccia intuitiva con tutte le app più popolari, mentre il supporto ad Airplay 2 e Android Screen Sharing rende facilissima la condivisione di contenuti dai vostri dispositivi. La base girevole in metallo aggiunge un tocco di eleganza, e il sintonizzatore DVB-T2/S2 HEVC 10 con supporto lativù 4K vi garantisce la massima compatibilità con i servizi televisivi più recenti. Un investimento intelligente per chi desidera tecnologia all'avanguardia a un prezzo accessibile.

Hisense TV 65" OLED 4K 65A8DN vi regala immagini straordinarie con risoluzione 3840x2160 e display OLED a 120Hz. Dotato di Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive, ottimizza automaticamente la qualità visiva, mentre il processore Hi-View Engine PRO garantisce prestazioni eccellenti. La Smart TV VIDAA U8 integra Alexa, supporta Airplay 2 e offre un'esperienza gaming fluida con Game Mode PRO.

