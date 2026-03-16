Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Haier QLED 4K UHD 50'', Smart TV con Google TV, Dolby Audio, refresh rate a 120Hz per il gaming e ben 4 porte HDMI 2.1. Include anche 6 mesi di DAZN inclusi. Lo sconto del 29% porta il prezzo a soli 249,00€, rispetto ai 349,00€ originali.

Haier QLED 4K 50'', chi dovrebbe acquistarlo?

Haier QLED 4K UHD 50'' è il televisore ideale per chi desidera un'esperienza visiva e sonora di alto livello senza spendere una fortuna. Grazie alla tecnologia QLED con Quantum Dot e 1 miliardo di colori, è perfetto per gli appassionati di cinema e serie TV che vogliono immagini vivide e dettagliate. I gamer troveranno nel refresh rate a 120Hz e nelle 4 porte HDMI 2.1 i compagni ideali per sessioni di gioco fluide e reattive con console di nuova generazione.

Questo smart TV soddisfa anche le esigenze di chi cerca semplicità d'uso e contenuti sempre a portata di mano: Google TV, Google Assistant e il telecomando smart rendono la navigazione intuitiva, mentre i 32GB di archiviazione garantiscono spazio abbondante per app e contenuti. Con il Dolby Audio e il sistema DBX TV, l'audio è all'altezza delle immagini. A completare il tutto, i 6 mesi di DAZN inclusi lo rendono un acquisto imperdibile per gli sportivi, specialmente al prezzo scontato di 249€ rispetto ai 349€ originali.

Haier QLED 4K UHD 50'' è una smart TV con tecnologia Quantum Dot da 1 miliardo di colori, risoluzione 4K, refresh rate 120Hz, audio Dolby Audio, processore multicore, 32GB di storage e 4 porte HDMI 2.1. Include Google TV e Google Assistant.

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