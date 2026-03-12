Su Amazon è disponibile il Google Pixel 10 Pro XL da 512GB, lo smartphone Android con AI Gemini, tripla fotocamera posteriore e display Super Actua da 6,8", in bundle con il caricatore Pixelsnap magnetico fino a 25W. Attualmente lo trovate a soli 999,00€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale di 1.393,86€.

Google Pixel 10 Pro XL, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 10 Pro XL con Pixelsnap Charger è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone Android di fascia alta con intelligenza artificiale avanzata integrata grazie a Gemini. È consigliato a fotografi appassionati e content creator che desiderano scattare foto e girare video di altissima qualità grazie alla tripla fotocamera posteriore professionale. Chi lavora molto in mobilità apprezzerà l'autonomia superiore alle 24 ore e il potente chip di nuova generazione, capace di garantire prestazioni rivoluzionarie in ogni contesto d'uso.

Il bundle con il caricatore Pixelsnap magnetico soddisfa le esigenze di chi vuole una postazione smart e versatile a casa o in ufficio: grazie alla ricarica fino a 25W, basta appoggiare il dispositivo al supporto per ricaricare rapidamente, sia in verticale che in orizzontale. Il grande display Super Actua da 6,8" lo rende perfetto anche per chi consuma contenuti multimediali o gestisce dispositivi smart home. Con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole il meglio della tecnologia Google a un prezzo più accessibile.

Il Google Pixel 10 Pro XL è uno smartphone Android con display Super Actua da 6,8", tripla fotocamera posteriore professionale, AI Gemini avanzata, chip rinnovato e autonomia oltre 24 ore. Include il caricatore Pixelsnap magnetico fino a 25W.

