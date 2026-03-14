Su MediaWorld è disponibile il Google Pixel 10 Pro XL 512GB nella elegante colorazione Nero Ossidiana. Lo smartphone top di gamma di Google può essere vostro a un prezzo ancora più vantaggioso grazie a uno sconto extra disponibile: con il programma gratuito MW Club, che offre in tal caso 150€ di sconto extra, il prezzo finale scende a soli 849€.

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Google Pixel 10 Pro XL, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 10 Pro XL 512GB in colorazione Nero ossidiana è il dispositivo ideale per chi cerca il massimo dell'esperienza Android senza compromessi. È consigliato a fotografi appassionati e professionisti che desiderano uno smartphone con capacità di scatto avanzate, ma anche a chi lavora in mobilità e ha bisogno di prestazioni elevate e ampia memoria interna per gestire documenti, app e contenuti multimediali.

Con un prezzo finale di 849€, questo smartphone soddisfa le esigenze di chi vuole un top di gamma con display generoso, autonomia prolungata e aggiornamenti software garantiti a lungo termine. È la scelta giusta per gli utenti più esigenti che non vogliono rinunciare a nulla in termini di qualità costruttiva, intelligenza artificiale integrata e esperienza utente fluida e raffinata.

Il Google Pixel 10 Pro XL è il top di gamma Google con 512 GB di storage, display XL avanzato e fotocamera professionale potenziata dall'intelligenza artificiale, in una colorazione elegante e sofisticata.

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