Nel 2026 J-POP Manga festeggerà il suo 20° anniversario e, per celebrare al meglio questo traguardo, alla Milan Games Week 2025 ha dato il via ad una serie di annunci che accompagneranno fan e lettori negli ultimi mesi del 2025 e verso l’anno nuovo. Ecco i primi di 10 annunci tra i titoli più rilevanti spicca Mongol Witch, serie a sfondo storico vincitrice del Kono Manga Ga Sugoi! 2023, presto in arrivo anche come anime prodotto da Science Saru, lo

studio dietro al successo mondiale di DanDaDan; e Family Compo del leggendario Tsukasa Hojo, leggendario autore di Occhi di Gatto e City Hunter,.

Tenmaku no Jaadugar - A Witch’s Life in Mongol di Tomato Soup (5 volumi - serie in corso)

Opera vincitrice del Premio Kono Manga Ga Sugoi! 2023 come “Miglior Manga per il pubblico femminile” e nominata al Premio Manga Taisho nel 2023 e 2024. Anime dello studio Science Saru (DanDaDan) in uscita nel 2026! Nel XIII secolo, ai margini in rapida espansione di quell’impero Mongolo che sta sconvolgendo il mondo, una giovane è appena diventata schiava di una famiglia persiana. Grazie alle sue conoscenze avanzatissime per l’epoca, eredità della cultura del suo Paese, la ragazza sfrutta il proprio talento per entrare nelle grazie del clan imperiale, finendo sotto l’ala protettrice di Töregene, sesta moglie del Gran Khan reggente, donna potente e dai sentimenti ambigui nei confronti dell’Impero. Un incontro fatidico, attorno al quale ruoterà presto non solo la politica del palazzo ma il destino di intere nazioni.

Family Compo di Tsukasa Hojo (14 volumi - serie completa)

Con una commedia fuori da tutti gli schemi, entra nel catalogo J-POP l’autore di culto di Occhi di gatto e City Hunter!

Poco prima di entrare all’università, Masahiko Yanagiba perde il padre e rimane completamente solo. Accetta quindi l’invito dello zio materno e di sua moglie a vivere con loro, senza immaginare che quella famiglia nasconda il segreto che anni prima aveva rotto i rapporti con i suoi genitori. Chi è davvero suo cugino Shion? E cosa si cela dietro quella casa così accogliente quanto misteriosa? Per Masahiko inizia una convivenza piena di equivoci e rivelazioni inaspettate!

100 storie che portano alla mia morte - Boku ga shinu dake no Hyaku Monogatari di Matano Anji (10 volumi - serie completa)

Quando Yuma, uno studente delle elementari, tenta di gettarsi dalla finestra della sua classe, la compagna di scuola Hina cerca di dissuaderlo e, nel tentativo di guadagnare tempo, gli rivela un misteriosissimo e inquietante segreto. Esiste un rituale che permetterebbe, se si raccontano cento storie dell'orrore, di vedere un vero fantasma! Di colpo, il piccolo Yuma guadagna un nuovo interesse alla vita e, uno dopo l’altro, inizia a condividere con il lettore i racconti che lo porteranno, in modo lento ma inesorabile, a raggiungere il centinaio... cosa lo aspetterà davvero oltre il terrorizzante traguardo che non vede l’ora di raggiungere?

Fushi to batsu - Immortality and Punishment di Kentaro Sato (8 volumi - serie in corso)

Dall’autore di Magical Girl of the End una spietata rivisitazione dell’apocalisse zombie in chiave intimista. Nel buio di una stanza di un love hotel, a “Minato” è appena sfuggita di mano quella che avrebbe dovuto essere l’elettrizzante avventura di una notte. Non è riuscito ad eccitarsi. La donna insieme a lui lo ha lasciato lì e gli ha pure rubato i soldi. Tuttavia, per assurdo, questi imprevisti potrebbero avergli salvato la vita! Mentre il ragazzo è chiuso al sicuro (per il momento) nella stanza, il mondo attorno a lui sta crollando drammaticamente, in preda a una terribile epidemia che trasforma gli umani in zombi. Per sopravvivere, però, non dovrà sfuggire solo a questo immane pericolo ma, in prima battuta, ai suoi stessi pensieri oscuri. Riuscirà a trovare la determinazione necessaria per continuare a vivere?

Exorcist no Kiyoshi-kun di Shoichi Usui (6 volumi - serie in corso)

Un irresistibile battle shonen a colpi di esorcismi. Kiyoshi Harai, il più forte esorcista della storia, ha solo 16 anni ed è già alla sua prima missione ufficiale! Ha raggiunto un potere straordinario per proteggere ciò che ama, ma dietro la sua immagine formidabile si nascondono una salute fragile e una timidezza disarmante che lo mettono spesso in difficoltà. Il ragazzo si ritrova ad affrontare demoni da purificare e sfide sempre più grandi... custodendo un segreto che non può rivelare a nessuno.

Now that we draw - Kakunaru Ue Wa di Kyū Takahata e Yūji Kaba (5 volumi - serie in corso)

Yuki Uehara è uno studente delle superiori con un grande obiettivo: diventare un mangaka! La sua prima proposta a una casa editrice, una commedia romantica, viene però rifiutata da un editor, che la ritiene troppo inverosimile. Proprio quando è a un passo dal rinunciare al proprio sogno, il suo manoscritto finisce sotto gli occhi di Niina Miyamoto, una sua esuberante compagna di classe. La ragazza, a sua volta aspirante fumettista, rivela di aver ricevuto un feedback analogo da parte di un editor e propone a Yuki un’idea: per accumulare l’esperienza necessaria a scrivere una romcom efficace, i due ragazzi dovrebbero... iniziare una finta relazione amorosa tra loro! Basterà a diventare veri mangaka o il risultato dell’esperimento andrà oltre le intenzioni dei due, ehm, pseudo piccioncini?

Hana Himeru Kimi no Meteor di Betty Tamamori (4 volumi - serie in corso)

Una nuova entusiasmante serie romantasy dalle tavole mozzafiato. Stella, figlia maggiore del conte di Quinwitch, è un’orfana adottata che vive serenamente con la sua famiglia. Tutto cambia quando la sorella Lilinette viene designata come “sposa del mostro”. Per proteggerla, Stella decide di prendere il suo posto e si offre come sacrificio, dirigendosi al castello in cui è confinato il “mostro maledetto”. Ad attenderla tuttavia non c’è una creatura terribile, ma Lavi: un giovane dal fascino oscuro, segnato da un destino crudele e dal sangue di vampiro. Tra segreti, maledizioni e un legame che cresce contro ogni logica, nasce una storia d’amore intensa e tormentata tra una ragazza dal cuore gentile e un vampiro che ha ormai rinunciato alla speranza.

Belle Poupée no Supadari Kon'yaku: "Konomi Janai" to Iwareta Ningyou-hime, Gaman wo Yametara Ouji ga Deredere ni Natta. Jitsuni Ai I! di Asaki Asagiri, Kei Saiki (2 volumi - serie in corso)

La serie romance del momento con oltre 20.000 copie vendute solo in Giappone. Soprannominata “Belle Poupée” (la bella bambola), Lady Laetitia, figlia del duca, è ammirata per la sua eleganza e la sua delicata bellezza. Ma dietro la maschera di porcellana si nasconde la sua vera natura: un’anima audace e compassionevole, più cavaliere che damigella. La ragazza si ritrova fidanzata con il famigerato secondo principe, Gilbert, i cui occhi cremisi e comportamento gelido hanno reso oggetto di voci inquietanti. Il destino unisce quindi una impeccabile principessa e un principe solitario e impacciato. Tra intrighi di corte e giochi di potere, riusciranno a trovare il loro lieto fine?