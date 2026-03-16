Su Amazon è disponibile l'alimentatore ibrido ENERMAX PlatiGemini ATX 3.1 & ATX12VO 1200W, una soluzione premium certificata 80 PLUS Platinum con efficienza fino al 94%. Completamente modulare, supporta sia schede madri a 24 pin che ATX12VO a 10 pin, ed include un codice per una GPU WireView gratuita. Ora disponibile a soli 169,64€ invece di 212,34€, con uno sconto del 20%.

ENERMAX PlatiGemini 1200W, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ENERMAX PlatiGemini ATX 3.1 & ATX12VO 1200W è consigliato agli appassionati di hardware e ai builder avanzati che desiderano costruire un sistema ad alte prestazioni con un occhio al futuro. È la scelta ideale per chi utilizza schede grafiche di fascia alta e necessita di un'alimentazione stabile e certificata per le più recenti piattaforme Intel, sia con connettore 24 pin tradizionale che con il nuovo standard ATX12VO a 10 pin. Perfetto anche per chi lavora con rendering, realtà virtuale o intelligenza artificiale.

Questo alimentatore soddisfa le esigenze di chi cerca efficienza energetica elevata, raggiungendo il 94% di efficienza con certificazione 80 PLUS Platinum, e di chi vuole un sistema silenzioso, grazie alla modalità semi-fanless fino al 60% di carico. La tecnologia DFR anti-polvere e il GPU WireView incluso con display OLED lo rendono una soluzione completa e premium. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, a soli 169,64€ invece di 212,34€.

L'ENERMAX PlatiGemini ATX 3.1 & ATX12VO 1200W è il primo alimentatore ibrido al mondo certificato sia ATX 3.1 che ATX12VO, con efficienza 80 PLUS Platinum fino al 94%, modalità semi-fanless al 60% e supporto picchi fino al 235%. Include GPU WireView gratuito.

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