Se cercate un classico del fumetto italiano, un cofanetto con le strisce degli eroi della Golden Age o un personaggio cult del fumetto anglosassone o le migliori serie francesi, non lasciatevi sfuggire i fumetti targati Editoriale Cosmo che ha deciso di rendere ancora più speciale la vostra esperienza di lettura offrendo fino al 1° aprile uno sconto del 20% su una vasta selezione dei suoi titoli più amati.

Che siate collezionisti esperti o semplici curiosi desiderosi di scoprire nuovi universi, questa promozione vi permette di arricchire la vostra libreria con opere di qualità a un prezzo decisamente conveniente: abbiamo selezionato per voi alcuni dei titoli in promozione.

Savage Dragon 1 - Battesimo del Fuoco

Tornano le avventure dell’eroico alieno-poliziotto creato dal mitico Erik Larsen, ex nome di punta della Marvel, poi fondatore e presidente della leggendaria Image Comics! Per tutti coloro che non hanno mai letto le avventure di questo fondamentale personaggio dei comics americani un’occasione più che ghiotta. In questa serie, pubblicata nel formato originale americano, ritroverete tutte le prime introvabili storie di una collana che viene pubblicata ancora oggi! Chi è Dragon? Da dove viene? Il mistero sulle origini di questo atipico supereroe vi terrà col fiato sospeso per molto molto molto tempo. IMPERDIBILE!

Magic: The Gathering 1

IL MONDO DEL GIOCO DI CARTE MAGIC: THE GATHERING SI ANIMA DI NUOVA VITA CON LE AVVENTURE DELLA PIROMANTE CHANDRA La focosa Planewalker si vedrà alle prese con nuove minacce e i fantasmi del proprio passato. Ricollegandosi direttamente agli eventi della recente espansione Gilde di Ravnica e i successivi set, questo primo volume fa da ponte fra gioco e fumetto con una formula tutta nuova, capace di soddisfare sia i fan di lunga data che i neofiti di una saga che prosegue dal 1993 e che vedrà il proprio esordio su Netflix il prossimo anno!

Fathom Vol. 1 - Il Mondo al di Sotto

Editoriale Cosmo è orgogliosa di annunciare l'arrivo nella propria line-up della prima, iconica serie ideata dalla mente della leggenda dei comics Michael Turner nella nuovissima riedizione americana della Aspen.: Fathom! La serie, tutt’ora in corso negli USA, verrà poi proposta cronologicamente. Se non vi siete mai imbattuti nell’arte di questo grande autore prematuramente scomparso questa è la vostra occasione!

Stray Bullets Vol. 1 - L'Innocenza del Nichilismo

Un clamoroso ritorno! Editoriale Cosmo è orgogliosa di presentare la pubblicazione cronologica e integrale del capolavoro STRAY BULLETS di David Lapham! Un vero e proprio gioiello noir che presentermo bimestralmente in volume deluxe, partendo dal primissimo e introvabile episodio fino a raggiungere la produzione attuale presentata dalla Image. Queste sono storie che vi strapperanno il fegato e vi spezzeranno il cuore!

Red Sonja/Vampirella Vol. 1 - Mai Fidarsi dell'Uomo

La prima serie regolare che vede fianco a fianco la bella hyrkaniana Red Sonja e la figlia di Drakulon, Vampirella! Dalla vincitrice del premio Eisner Jordie Bellaire (Buffy The Vampire Slayer, Redlands) e Drew Moss (Star Wars) arriva una saga attraverso lo spazio e il tempo, colma di orrore, avventura, misteri e massacri con protagoniste le due supersexy anti-eroine dei fumetti!

Judge Dredd: I Giudici Oscuri - La Caduta di Terramorta

Deadworld era un tempo un pianeta simile alla Terra, fino a quando il giudice Death e i suoi fratelli Fear, Fire e Mortis hanno stabilito che dal momento in cui solo gli esseri viventi potevano infrangere la legge allora la stessa vita doveva essere considerata come un crimine capitale.

Doctor Who Vol. 1 - Dodicesimo Dottore: Boom Sonico

LE AVVENTURE A FUMETTI DELLA SERIE TV DEL DOTTOR WHO ENTRANO NELLA SCUDERIA COSMO! Direttamente dall’omonima serie TV, la continuazione delle storie delvDodicesimo Dottore! Parigi, Francia, durante il regno di Re Luigi XIV: il Dottore si ritroverà ad affrontare un oscuro terrore alla scoperta di un’antica, quasi immortale entità d’ombra che indossa il Cardinale Richelieu come un’uniforme. Con l’aiuto della cantante d’opera e spadaccina Julie D’Aubigny, riuscirà il Dottore a sconfiggere gli oscuri tentacoli di questa minaccia?

Orchi e Goblin Vol. 1 - Turuk

Serie inedita dedicata alle razze malvage di questo uni- verse heroic fantasy ispirato al Signore degli Anelli. Turuk, un orco, si sveglia, ferito, e senza alcun ricordo... Per ritro- varsi per le strade di quella che sembra essere una città abbandonata. Ma non è solo! Un misterioso arciere lo sta cacciando, e strane creature, che hanno paura della luce, vogliono divorarlo... Chi sono?Perché qualcuno vuole uc- ciderlo? Cos’è successo in questa città? E cosa ci fa qui? Tuttavia, la sua ricerca di risposte è minacciata dall’arrivo della notte e il suo presagio di morte!

I Protagonisti del Fumetto 1 - Braccio di Ferro

Una selezione di storie al fulmicotone, curata dal super esperto Luca Boschi, che presenta alcune delle migliori avventure scritte e disegnate dalla crema degli autori italiani dell'epoca.

Nexus - Gli Archivi Cofanetto (Vol. 1-4)

Raccolta in un esclusivo cofanetto, la prima parte della ristampa cronologica di un grande classico del fumetto USA, vincitore di numerosi Premi Eisner (il più prestigioso riconoscimento Americano). La storia è quella del vigilante galattico Nexus impegnato a difendere la galassia da forza extraterrestri alquanto... pittoresche.

Dreadstar Collection Cofanetto (Vol. 1-3)

Dreadstar, personaggio ideato da un grande del fumetto internazionale: Jim Starlin! Pubblicato per la prima volta fra il 1979 e il 1982, questo imperdibile volume contiene il primo ciclo di storie restaurate sotto l’attenta supervisione dell’autore che aprono all’intero ciclo di Dreadstar! Cofanetto completo

Blueberry - Artist Edition Vol. 1

IN UN VOLUME DI GRANDISSIMO FORMATO, VENGONO RACCOLTE LE PRIME DUE AVVENTURE DI BLUEBERRY, IL WESTERN PER ECCELLENZA DEL FUMETTO FRANCOFONO Particolare di questa nuova edizione è che le tavole sono proposte tutte nel loro incredibile bianco e nero originale, valorizzando ancora di più l’immensa arte di Jean Giraud-Moebius.

L'Uomo di Tsushima

BONVI SI TRAVESTE DA JACK LONDON PER RACCONTARE LA TRAGICA BATTAGLIA DI TSUSHIMA Il grande autore bolognese realizza tavole di struggente bellezza sia quando narra della battaglia vera e propria sia quando introduce la storia con uno splendido prologo. A corredo del volume un ricco apparato redazionale a cura di Sofia Bonvicini e Luca Boschi sulla genesi di questo capolavoro del fumetto italiano, che torna finalmente disponibile dopo più di vent’anni. Imperdibile.

Mandrake il Mago - Le Tavole Domenicali Vol. 1 - Quando Mandrake Conobbe Lothar (1965 - 1969)

Mandrake è stato creato dalla leggenda dei comics Lee Falk quando era appena diciannovenne e ha debuttato come protagonista di una striscia giornaliera nel 1934 precedendo di quasi cinque anni l'apparizione di Superman e Batman. In questo volume vengono ristampate le tavole domenicali dell’era d’oro del personaggio, quelle che vanno dal 1965 al 1969, e presenta un ricco apparato biografico sia sugli autori che sulla storia del personaggio. Fra gli episodi contenuti nelle 240 pagine del volume, l’incontro con il Cobra, l’arcinemico di Mandrake, e la prima apparizione di una nuova organizzazione criminale chiamata Underworld.

Flash Gordon - Le Strisce Giornaliere Cofanetto 1 (Vol. 1-3)

Flash Gordon, la grande icona della fantascienza, ritorna in un'edizione completamente restaurata. In questo volume sono raccolte le sue prime avventure con Dale Arden e il Dottor Hans Zarkov ambientate sul misterioso Pianeta Mongo. Immersi in paesaggi sconosciuti, gli avventurieri dovranno affrontare creature fantastiche, nemici ultraterreni e il diabolico imperatore del pianeta, Ming il crudele. "Flash Gordon sul Pianeta Mongo" contiene le tavole domenicali firmate da Alex Raymond dal 7 gennaio 1934 al 18 aprile 1937 e include del nuovissimo materiale extra, illustrazioni mai viste prima e molto di più!

Nick Carter Story - L'Edizione Definitiva Vol. 1

Ideato da Bonvi e De Maria nel 1972 per la trasmissione Supergulp, il buffo detective e i suoi assistenti Patsy e Ten hanno vissuto anche una vita a fumetti per mano del solo Bonvi. Pubblicate sul Corriere dei Ragazzi e altre testate, le avventure di Nick Carter continuano a coinvolgere per il loro stile umoristico frizzante e sempre attuale. Queste storie, spesso ritoccate nei testi e nei disegni nelle successive ristampe, rivivono oggi nel primo volume cartonato (dei tre previsti) che le raccoglie.

Painkiller Jane

SIAMO AGLI INIZI DEGLI ANNI NOVANTA E DUE DEGLI AUTORI DI PUNTA DELLA MARVEL DECIDONO DI APRIRE UNA PROPRIA ETICHETTA PER LANCIAR PERSONAGGI INEDITI: UNO È JIMMY PALMIOTTI, L’ALTRO JOE QUESADA IL DISEGNATORE SUPERSTAR CHE DIVENTERÀ POCHI ANNI DOPO IL CAPO CREATIVO DELLA CASA DELLE IDEE! Painikiller Jane è una Bad Girl dotata di superpoteri, personaggio iconico e maledetto di uno dei periodi più creativi dei comics USA. Qua la troviamo nella sua storia completa disegnata fra gli altri dal grande Rick Leonardi!

Mafalda Classic Vol. 1

IN SEI ALBI TUTTE LE STRISCE DELLA BAMBINA PIÙ IRONICA E ANTICONFORMISTA DEL FUMETTO MONDIALE REALIZZATE DALL’ARGENTINO QUINO Ad arricchire il tutto un apparato redazionale e altre tavole autoconclusive realizzate da Quino nel corso della sua carriera.

The Complete Terry e i Pirati Cofanetto Box (Vol. 1-3)

I PRIMI TRE VOLUMI DELL’EDIZIONE DEFINITIVA DEL RIVOLUZIONARIO CAPOLAVORO DELLA STRISCIA A FUMETTI DI MILTON CANIFF RACCOLTI IN UN COFANETTO ESCLUSIVO. Contiene i volumi Terry e i pirati: Strisce domenicali e giornaliere, Vol. 1 – 1934-1936, Terry e i pirati: Strisce domenicali e giornaliere, Vol. 2 – 1937-1938 e Terry e i pirati: Strisce domenicali e giornaliere, Vol. 3 – 1939-1940

Le Avventure di Blake e Mortimer - Il Segreto dell'Espadon Vol. 1

È ORA DI RISCOPRIRE BLAKE E MORTIMER, CHE IN QUESTA NUOVA EDIZIONE RIPROPONGONO LA LORO PRIMA AVVENTURA, DA TEMPO NON PIÙ DISPONIBILE IN ITALIANO! Subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, in oriente il temibile “Impero Giallo” conduce una politica aggressiva verso le principali potenze mondiali. In Inghilterra, il professor Philip Mortimer e il capitano Francis Blake stanno progettando un’arma innovativa chiamata appunto “Espadon”. Purtroppo la guerra scoppia e l’”Espadon” non è stato ancora portato a termine e il colonnello Olrik vuole impadronirsene per metterlo al servizio del nemico!

Torpedo 1936 Vol. 1 - Luca Torelli è... Torpedo

BELLE DONNE, PISTOLE, CICATRICI E SIGARETTE: IN UN COMODO PRIMO VOLUME, LE PRIME AVVENTURE DEL FACCENDIERE RESO IMMORTALE DALLA PENNA CORROSIVA DI ABULÌ E DAL MAGISTRALE BIANCO E NERO DI BERNET E TOTH CHE CI RACCONTANO GLI ESORDI DI… TORPEDO Un gangster freddo come la lama di un rasoio poco affilato, un mondo di comprimari alla deriva tra umorismo feroce e proiettili che piovono come noccioline.

Peter Pan - Integrale - Nuova Edizione

UN CAPOLAVORO ASSOLUTO DELLA NONA ARTE, NON SOLO NEL PANORAMA FRANCO-BELGA, OLTRE CHE UN GIOIELLO DA COLLEZIONARE, RIPROPOSTO IN UNA NUOVA EDIZIONE GIGANTE E A COLORI Il Peter Pan di Loisel racconta le vicende del personaggio creato da James Matthew Barrie, partendo dagli anni che hanno preceduto l’incontro di Peter con Wendy e i suoi fratelli.

I Maestri Inquisitori Cofanetto Serie Completa (Vol. 1-9)

TUTTA LA PRIMA SERIE DEI MAESTRI INQUISITORI IN COFANETTO! Il cofanetto contenente i nove albi del fantasy medievale nato da un'idea di Jean-Luc Istin approda in libreria con tutte le avventure della prima serie, portata avanti volume dopo volume da un ricco stuolo di autori che si alternano ai testi e ai disegni in un susseguirsi di azione, colpi di scena e magia!