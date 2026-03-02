Su Amazon è disponibile il WAVLINK Dock 6-IN-1, la docking station ideale per Steam Deck e ROG Ally. Con uscita HDMI 2.1 4K@144Hz, 3 porte USB 3.2 a 10Gbps, ricarica 100W PD e Gigabit RJ45, offre un'esperienza di gioco completa e senza compromessi. Disponibile a soli 23,01€ con uno sconto del 23%, rispetto al prezzo originale di 30,00€.

Dock per Steam Deck WAVLINK, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WAVLINK Dock 6-in-1 è il compagno ideale per tutti i possessori di Steam Deck, ROG Ally e Claw che desiderano trasformare la propria console portatile in una vera e propria postazione da gaming domestica. È consigliato a chi non vuole scendere a compromessi sulle prestazioni: grazie all'uscita HDMI 2.1 a 4K@144Hz, i giochi scorrono in modo fluido e dettagliato su un monitor esterno, offrendo un'esperienza visiva da appassionati.

Questo dock soddisfa anche le esigenze di chi lavora o trasferisce frequentemente file di grandi dimensioni, grazie alle 3 porte USB 3.2 Gen 2 da 10Gbps e alla connessione Gigabit Ethernet per una rete stabile e veloce. La ricarica da 100W garantisce alimentazione continua durante il gioco, mentre le dimensioni compatte lo rendono facilmente trasportabile. A soli 23,01€ (sconto del 23%), rappresenta un acquisto estremamente conveniente per chi vuole il massimo dalla propria console ibrida.

Il WAVLINK Dock 6-IN-1 è una docking station compatibile con Steam Deck e ROG Ally, dotata di uscita HDMI 2.1 4K@144Hz, ricarica 100W PD, tre porte USB 3.2 Gen 2 a 10Gbps e Gigabit RJ45.

Vedi offerta su Amazon