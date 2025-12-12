Ci sono voci che non si limitano ad accompagnare un personaggio, ma finiscono per diventarne parte integrante, al punto da essere indistinguibili dall’immaginario che rappresentano. Bene, Lorenzo Scattorin è una di queste: un doppiatore capace di attraversare mondi e generazioni diverse, passando dagli anime ai videogiochi, dalle serie TV alle grandi produzioni internazionali, lasciando sempre un’impronta riconoscibile ma mai invadente. Una di quelle presenze che spesso diamo per scontate, finché non ci fermiamo a realizzare quante volte, negli anni, ci abbia parlato senza che ce ne accorgessimo.
Tra i tanti ruoli che hanno segnato la sua carriera, quello di All Might in My Hero Academia occupa oggi un posto speciale. Non solo per il successo planetario dell’opera di Kōhei Horikoshi, ma per il modo in cui questo personaggio è riuscito a incarnare una nuova idea di supereroe: potente e carismatico in superficie, fragile e profondamente umano sotto la maschera. Un equilibrio delicato, che passa inevitabilmente anche dalla voce, dal tono, dalle sfumature emotive che trasformano un simbolo in una figura credibile e memorabile.
My Hero Academia è diventato nel tempo una serie di riferimento per un’intera generazione, capace di parlare di crescita, responsabilità e vulnerabilità senza mai perdere il contatto con il pubblico più giovane. Un impatto che Scattorin stesso ha compreso pienamente solo col passare degli anni, osservando il modo in cui All Might e il mondo degli eroi hanno continuato a vivere ben oltre lo schermo, diventando un punto fermo per chi è cresciuto insieme alla serie, la quale ormai sta giungendo al suo termine.
Lorenzo, innanzitutto grazie per il tempo che ci hai dedicato. Per me è un grande onore: sei una di quelle voci che, senza esagerare, mi accompagnano dall’infanzia.
Lorenzo Scattorin
Quando me lo dicono mi fa sempre sorridere, anche se inevitabilmente mi fa sentire un po’ vecchio. Scherzi a parte, però, è una cosa che mi fa molto piacere. Significa che, in qualche modo, il lavoro che ho fatto negli anni è arrivato alle persone e le ha accompagnate in momenti importanti della loro crescita.
Giulia Serena
Preparando l’intervista e rileggendo tutti i tuoi ruoli, mi è successo di non ricordarne subito alcuni, ma poi di collegare tutto e pensare: “Oddio, ma questa voce è sempre la stessa”. Succede anche a te?
Lorenzo Scattorin
Sì, succede anche a me. A volte, quando mi elencano certi personaggi, non collego immediatamente tutto. Poi ci rifletti un attimo e improvvisamente tutto torna, tutto fila. È una carriera molto lunga e molto varia, che non si è limitata solo agli anime ma si è estesa anche ai videogiochi e alle serie TV. Personaggi come Joel in The Last of Us, per esempio, hanno avuto un peso enorme anche per me.
A tal proposito, ho avuto il piacere di incontrare Troy Baker [N.d.R. doppiatore originale di Joel]. È stato un momento molto forte: l’ho incontrato alla Milan Games Week e per me era importante ringraziarlo, anche solo per un minuto. Volevo dirgli grazie per quello che aveva fatto con Joel; alla fine, però, è stato lui ad abbracciare me, e quando mi ha detto “grazie per il tuo lavoro” ho sentito il bisogno di ribaltare completamente la cosa. Gli ho detto che il grazie doveva essere mio, perché lui aveva creato un personaggio straordinario che io ho avuto la fortuna di portare anche nella versione italiana.
Giulia Serena
Da videogiocatrice confermo: The Last of Us funziona benissimo sia in originale che in italiano, anche nella serie TV. Complimenti davvero.
Cambiando argomento: hai una routine o un rituale prima di iniziare una sessione di doppiaggio?
Lorenzo Scattorin
In passato avevo delle abitudini un po’ meno sane, come sigarette e caffè. La sigaretta l’ho tolta da un paio di mesi, mentre il caffè è rimasto. Al di là di questo, però, la routine è sempre molto semplice: arrivi in studio, fai due chiacchiere e inizi a lavorare.
Se il progetto è nuovo, mi prendo sempre qualche minuto in più per farmi spiegare bene cosa sto per fare. Non mi piace mai andare completamente al buio. È vero che le indicazioni ci sono sempre, ma io sono piuttosto “secchione” sul lavoro e ho bisogno di capire a fondo il contesto prima di cominciare.
Giulia Serena
Preferisci quindi doppiare personaggi nuovi oppure quelli già iconici e molto famosi?
Lorenzo Scattorin
Senza dubbio quelli da zero. È una risposta che do spesso, anche quando mi chiedono quale personaggio avrei voluto doppiare e non ho mai fatto. Io sono cresciuto guardando qualunque tipo di cartone animato, ero un fanatico, ma avevo tre miti assoluti: Goldrake, Mazinga e Lupin III.
In tutti e tre i casi, in qualche modo, sono entrato in quegli universi, ed è stata una soddisfazione enorme; ma non andrei mai oltre: non metterei mai la mia voce sui protagonisti. Sono cresciuto con le loro voci, artisticamente e umanamente, e quelle voci fanno parte della mia formazione.
Giulia Serena
In Italia siamo molto legati alle voci dei personaggi. Secondo te perché succede questo?
Lorenzo Scattorin
Perché il doppiaggio, per decenni, è stato una vera eccellenza italiana. Oggi il contesto è più complesso e il discorso sarebbe molto lungo, ma resta il fatto che per 80 o 90 anni abbiamo costruito una tradizione fortissima. In Italia la voce non è mai stata un semplice accompagnamento: è parte integrante del personaggio, ed è normale che il pubblico si leghi in modo così profondo.
Giulia Serena
Parlando di My Hero Academia, quanto è stato difficile trovare il tono giusto per All Might senza renderlo troppo caricaturale?
Lorenzo Scattorin
All’inizio è stato uno degli aspetti più complessi. Il suo modo di parlare e soprattutto la risata mi mettevano in difficoltà, perché non volevo renderlo eccessivamente caricaturale. Mi sentivo quasi a disagio nel farla in un certo modo.
Poi ho capito che quella caricatura apparente aveva una logica precisa, un percorso narrativo coerente. Il lavoro con il direttore, Graziano Caloforo, è stato fondamentale: mi ha guidato e, su certe cose, ha insistito parecchio. Alla fine aveva ragione lui.
Giulia Serena
Quanto c’è di tuo nel personaggio di All Might?
Lorenzo Scattorin
Io parto sempre dall’originale, ascolto molto e cerco di rispettarne l’intenzione. Poi, inevitabilmente, ci metto qualcosa di mio. È una cosa che non so spiegare prima: arriva mentre reciti. A un certo punto improvvisi, trovi una soluzione istintiva e quella diventa parte del personaggio. È uno degli aspetti più affascinanti del fare l’attore.
Giulia Serena
Quando hai iniziato a doppiare My Hero Academia, ti aspettavi un successo di queste proporzioni?
Lorenzo Scattorin
No, assolutamente. All’inizio non avevo percepito il peso reale della serie e dei messaggi che portava con sé. Questo non significa che non ci abbia lavorato con il massimo impegno, perché quello non è mai mancato, ma la portata del progetto mi è diventata chiara solo col tempo.
Anche per mio figlio che ha 16 anni My Hero Academia è diventata la serie di riferimento, quella con cui è cresciuto. Esattamente come per me, da bambino, lo erano altri anime. Tutte queste cose, messe insieme, mi hanno aiutato a capire davvero il peso di quello che stavamo facendo.
Giulia Serena
Dopo dieci anni con All Might, pensi che questo personaggio ti abbia lasciato qualcosa a livello personale?
Lorenzo Scattorin
Senza dubbio. All Might è buffo, esagerato a volte, ma ha un’umanità molto profonda. È buono, estremamente sensibile e anche molto vulnerabile, anche se cerca di nascondere questo lato. Le sue debolezze emergono chiaramente e lo distinguono dal classico supereroe. Ed è proprio questa vulnerabilità a renderlo così forte e così vicino al pubblico. È esattamente quello che ti prende.
Ringraziamo Lorenzo Scattorin per la disponibilità, la generosità e la passione con cui ci ha accompagnati in questo viaggio tra doppiaggio, personaggi e memoria emotiva. Perché dietro ogni grande voce non c’è solo tecnica, ma anche ascolto, rispetto e una profonda consapevolezza del peso che certe storie possono avere nella vita delle persone. E quando un personaggio riesce a restare con noi per anni, spesso il merito è anche (e soprattutto) di chi gli ha dato voce!