Lorenzo Scattorin

Sì, succede anche a me. A volte, quando mi elencano certi personaggi, non collego immediatamente tutto. Poi ci rifletti un attimo e improvvisamente tutto torna, tutto fila. È una carriera molto lunga e molto varia, che non si è limitata solo agli anime ma si è estesa anche ai videogiochi e alle serie TV. Personaggi come Joel in The Last of Us, per esempio, hanno avuto un peso enorme anche per me.



A tal proposito, ho avuto il piacere di incontrare Troy Baker [N.d.R. doppiatore originale di Joel]. È stato un momento molto forte: l’ho incontrato alla Milan Games Week e per me era importante ringraziarlo, anche solo per un minuto. Volevo dirgli grazie per quello che aveva fatto con Joel; alla fine, però, è stato lui ad abbracciare me, e quando mi ha detto “grazie per il tuo lavoro” ho sentito il bisogno di ribaltare completamente la cosa. Gli ho detto che il grazie doveva essere mio, perché lui aveva creato un personaggio straordinario che io ho avuto la fortuna di portare anche nella versione italiana.