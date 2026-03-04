Su Amazon è disponibile il Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE, il mouse da gioco wireless con sensore ottico MARKSMAN S da 33.000 DPI, 16 pulsanti programmabili e Key Slider regolabile. Offre una connessione sub-1ms con polling a 1.000Hz e un'autonomia fino a 150 ore. Ora disponibile a soli 109,99€ invece di 149,99€, con uno sconto del 27%.

Corsair Scimitar Elite Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE è il mouse ideale per i giocatori MMO appassionati che cercano un dispositivo all'altezza delle loro sessioni più intense. Con i suoi 16 pulsanti programmabili e il cursore a chiave regolabile, soddisfa perfettamente le esigenze di chi ha bisogno di accedere rapidamente a spell, consumabili e azioni di gioco. È consigliato anche a chi soffre di affaticamento durante le lunghe sessioni, grazie alla forma ergonomica adatta a mani di qualsiasi dimensione.

Questo mouse si rivela la scelta giusta per chi vuole libertà di movimento senza compromessi: la connessione SLIPSTREAM WIRELESS con latenza sub-1ms e il polling a 1.000Hz garantiscono prestazioni da top di gamma. La batteria fino a 150 ore elimina ogni ansia da ricarica, mentre il sensore ottico MARKSMAN S da 33.000 DPI assicura una precisione eccezionale. Con uno sconto del 27%, a soli 109,99€, rappresenta un'opportunità imperdibile per i giocatori più esigenti.

