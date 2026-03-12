Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'alimentatore CORSAIR RM850e (2025), soluzione completamente modulare con certificazione ATX 3.1 e supporto PCIe 5.1. Grazie ai condensatori a 105°C e alla ventola da 120 mm a basso rumore, garantisce prestazioni affidabili e silenziose anche sotto carico. Ora disponibile a soli 99,90€ con uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale di 139,90€.

CORSAIR RM850e, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CORSAIR RM850e (2025) è l'alimentatore ideale per chi sta assemblando o aggiornando un PC gaming di fascia alta o una workstation performante. Con 850W di potenza e la certificazione ATX 3.1 e PCIe 5.1, soddisfa pienamente le esigenze di chi monta GPU di ultima generazione, garantendo stabilità anche durante i picchi di carico più intensi. Il design completamente modulare lo rende perfetto per gli appassionati di cable management che desiderano un interno del case ordinato e ben areato.

Grazie alla ventola da 120 mm con cuscinetti a sfera e alla curva di funzionamento ottimizzata, questo alimentatore opera in silenzio assoluto, rendendolo adatto anche a build destinate ad ambienti silenziosi come uffici o studi creativi. I condensatori a 105°C assicurano affidabilità nel lungo periodo, mentre il supporto al modern standby garantisce risvegli rapidi e un consumo energetico ridotto in inattività. A meno di 100€, con uno sconto del 29%, rappresenta un acquisto conveniente per chi non vuole compromessi sull'alimentazione del proprio sistema.

