Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Corsair K65 PLUS WIRELESS, la tastiera meccanica da gaming in formato 75% RGB con interruttori lineari MLX Red pre-lubrificati. Dotata di connettività wireless a 2,4 GHz, Bluetooth e USB, offre fino a 266 ore di autonomia. Oggi disponibile a soli 119,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 159,99€.

Corsair K65 Plus Wireless, chi dovrebbe acquistarla?

La Corsair K65 PLUS WIRELESS è la scelta ideale per i gamer appassionati che cercano un dispositivo compatto, versatile e ad alte prestazioni. Grazie al formato 75% con layout QWERTY e agli interruttori meccanici lineari MLX Red pre-lubrificati, questa tastiera soddisfa le esigenze di chi desidera una digitazione fluida e reattiva sia durante le sessioni di gioco intense che nel lavoro quotidiano. La compatibilità con PC, PS5, PS4 e Xbox la rende perfetta per chi utilizza più piattaforme.

Con una autonomia fino a 266 ore e tre modalità di connessione — wireless a 2,4 GHz, Bluetooth e USB — questa tastiera è pensata anche per chi necessita di massima flessibilità senza rinunciare alla qualità. I tasti PBT Dye-Sub garantiscono durabilità nel tempo, mentre la rotella multifunzione semplifica il controllo multimediale. Attualmente disponibile su Amazon a 119,99€ invece di 159,99€, rappresenta un'opportunità eccellente con uno sconto del 25% per chi vuole il meglio senza compromessi.

La Corsair K65 Plus Wireless è una tastiera meccanica 75% RGB con interruttori MLX Red pre-lubrificati per una digitazione fluida. Offre connettività 2,4 GHz, Bluetooth e USB, fino a 266 ore di autonomia e tasti PBT Dye-Sub resistenti all'usura.

