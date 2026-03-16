Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul CORSAIR iCUE LINK 3500X RGB, il case Mid-Tower ATX in colorazione Bianca con vetro panoramico temperato. Questo straordinario case include 3 ventole RX120 RGB preinstallate, supporto per schede madri fino al formato EATX e compatibilità con le schede madri a connessione inversa. Attualmente disponibile a soli 140,78€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale di 194,90€.

CORSAIR iCUE LINK 3500X RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CORSAIR iCUE LINK 3500X RGB è il case ideale per gli appassionati di PC building che desiderano unire prestazioni di raffreddamento elevate a un'estetica di alto livello. È consigliato a chi vuole assemblare un sistema di fascia alta con visibilità totale dei componenti interni, grazie ai pannelli panoramici in vetro temperato su fronte e lato. La compatibilità con schede madri dal formato Mini-ITX fino a EATX, incluse le nuove soluzioni a connessione inversa come ASUS BTF e MSI Project Zero, lo rende adatto anche agli utenti più esigenti e aggiornati.

Questo case soddisfa le esigenze di chi cerca un ecosistema di gestione intelligente già pronto all'uso: le tre ventole CORSAIR RX120 RGB preinstallate e il controller iCUE LINK System Hub semplificano il cablaggio e l'installazione, riducendo il disordine interno. Con il supporto fino a 10 ventole da 120 mm, garantisce un raffreddamento efficace anche per configurazioni ad alte prestazioni. Attualmente disponibile a 140,78€ invece di 194,90€, rappresenta un'occasione imperdibile con uno sconto del 28%.

Il CORSAIR iCUE LINK 3500X RGB è un case Mid-Tower ATX con vetro panoramico temperato su pannelli anteriore e laterale. Supporta schede madri da Mini-ITX a EATX, fino a 10 ventole da 120 mm e include 3 ventole RX120 RGB con System Hub iCUE LINK.

Vedi offerta su Amazon