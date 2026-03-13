Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Canon EOS R100, la mirrorless compatta con sensore APS-C da 24,1 MP e processore DIGIC 8. Il kit include l'obiettivo RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, una borsa e una scheda SD da 64GB. Perfetta per foto e video in 4K, con Autofocus Dual Pixel e connettività Wi-Fi e Bluetooth. Ora disponibile a soli 499,00€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo originale di 529,00€.

Canon EOS R100, chi dovrebbe acquistarla?

La Canon EOS R100 con obiettivo RF-S 18-45mm è la scelta ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo della fotografia mirrorless e desidera un sistema completo, pronto all'uso. Il kit include borsa e scheda SD da 64GB, rendendolo perfetto per fotografi principianti e appassionati che vogliono fare il salto di qualità rispetto agli smartphone senza affrontare una curva di apprendimento troppo ripida. Grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto, si adatta facilmente a chi ama portare sempre con sé una fotocamera versatile.

Con il sensore APS-C da 24,1 MP e l'autofocus Dual Pixel CMOS con riconoscimento del viso, questo sistema soddisfa le esigenze di chi vuole catturare ritratti nitidi, video in 4K e momenti di vita quotidiana con facilità. I filtri creativi e l'assistente creativo lo rendono adatto anche a chi desidera esprimere la propria creatività senza competenze tecniche avanzate. A 499€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo originale, rappresenta un'occasione concreta per investire in un sistema fotografico di qualità.

La Canon EOS R100 è una mirrorless APS-C da 24,1 MP con processore DIGIC 8, dotata di autofocus Dual Pixel CMOS con riconoscimento del viso. Il kit include obiettivo RF-S 18-45mm, borsa e scheda SD 64GB.

Vedi offerta su Amazon