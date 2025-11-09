Grazie all'invito di J-POP Manga, durante Lucca Comics & Games 2025, abbiamo partecipato al press café di Byeonduck. La stella dell'editore Lezhin che ha dato vita all’acclamata serie BL Painter of the night. L’autrice era per la prima volta in Italia per incontrare i propri fan e parlare della serie che ha conquistato i lettori di tutto il mondo grazie ai disegni raffinati e alla cura certosina dell’autrice nel raffigurare le emozioni intense dei suoi personaggi, rimanendo per cinque anni consecutivi in cima alle classifiche dei webtoon BL più letti su Lezhin Comics e vincendo per due volte i BL Awards come Miglior Webtoon.

Na-kyum è un giovane pittore con un talento speciale nel ritrarre uomini in pose erotiche. Eppure, dopo diverse opere realizzate sotto pseudonimo, decide di interrompere la sua promettente carriera. Almeno finché l’affascinante nobile Yoon Seungho non irrompe nella sua vita... Noto per la sua insaziabile lussuria, Seungho costringe Na-kyum a diventare il suo pittore privato. Per quanto l’artista si opponga, il nobile Seungho approfitta della sua debolezza, obbligandolo a tornare alla sua vecchia vita e a riprendere in mano il pennello. Na-kyum pensa di non avere altra scelta, ma davanti alle oscene posture e allo sguardo rapace del nobile Yoon, sente il suo corpo avvampare...

Prodotto in caricamento

Ecco cosa ci ha raccontato Byeonduck durante il press café di lucchese:

Painter of the Night è diventato un punto di riferimento nel panorama BL per la sua intensità narrativa e la complessità psicologica dei protagonisti. L’ambientazione in epoca Joseon è resa con grande cura, sia nei costumi che negli interni e nelle convenzioni sociali. Interrogata sulla genesi e sulle ispirazioni dell'opera, l'autrice ha risposto:

Quando ho iniziato a pensare a Painter of the Night non c'erano molti BL storici. Per questo motivo ho visto molti più film storici più che drama. Mi sono concentrata moltissimo sulla psicologia dei personaggi più che sulle storie d'amore in senso lato. Per questo i miei personaggi sono sfaccettati. Ho apprezzato soprattutto L'uomo del Re e Kundo.

Sul rapporto fra Na-kyum e Seungho nello specifico, l'autrice è stata molto categorica:

Seungho è un personaggio capace di redimersi ma non è limpido. Senza Na-kyum non ce l'avrebbe mai fatta.

Painter of the Night è una serie costruita sull'equilibrio visivo tra bellezza estetica e tensione drammatica. L'autrice per questo è tornata sulle sue ispirazioni dicendo che:

Dal cinema e dalla TV ho preso ispirazione per costruire la tensione vivisa fra i personaggi, soprattutto nei momenti più intimi.

Sul successo della serie ha infine detto: