Il BenQ PD3225U è il monitor perfetto per professionisti creativi e utenti Mac che cercano precisione cromatica e connettività avanzata. Questo display da 32" 4K UHD con tecnologia IPS Black offre un rapporto di contrasto eccezionale di 2000:1 e compatibilità con gli spazi colore Display P3, DCI-P3 e sRGB. Disponibile su Amazon a 898,20€, integra Thunderbolt 3 per trasmissione dati ultraveloce e ricarica fino a 85W con un singolo cavo, supporto KVM e Hotkey Puck G2 per massimizzare la produttività.

BenQ PD3225U, chi dovrebbe acquistarlo?

Il BenQ PD3225U è la soluzione ideale per professionisti creativi e designer che lavorano in ambiente Mac e necessitano di una resa cromatica impeccabile. Questo monitor da 32 pollici 4K UHD si rivolge particolarmente a fotografi, videomaker, grafici e content creator che non possono scendere a compromessi sulla fedeltà del colore. Grazie alla compatibilità con Display P3, DCI-P3, sRGB e Rec.709, insieme alla tecnologia ICCSync per la mappatura istantanea dei colori, vi garantisce risultati professionali in ogni progetto. Il rapporto di contrasto 2000:1 con tecnologia IPS Black offre neri profondi e dettagli eccezionali, fondamentali per chi lavora con immagini ad alta definizione e contenuti HDR.

Se la vostra postazione prevede molteplici dispositivi da gestire simultaneamente, questo monitor risolve brillantemente il problema grazie alla connettività Thunderbolt 3 che permette di trasferire video, dati e alimentazione fino a 85W con un solo cavo. La funzione KVM integrata e il collegamento a cascata fino a due monitor 4K vi consentono di creare una workstation professionale ottimizzata, mentre l'Hotkey Puck G2 facilita la gestione rapida delle impostazioni. Perfetto per chi cerca un setup minimalista ma potente, eliminando il groviglio di cavi e massimizzando l'efficienza produttiva nel workflow quotidiano.

Il BenQ PD3225U è un monitor professionale da 32 pollici 4K UHD progettato per integrarsi perfettamente con i Mac. Grazie alla tecnologia Thunderbolt 3, vi permette di trasferire immagini, video e dati mentre ricaricate il vostro dispositivo con 85W di potenza attraverso un unico cavo. Il pannello IPS Black offre un contrasto eccezionale di 2000:1 e la compatibilità con gli spazi colore Display P3, DCI-P3, sRGB e Rec.709 garantisce una riproduzione cromatica professionale, mentre ICCSync semplifica la calibrazione istantanea.

