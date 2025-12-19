Il Baseus Picogo AM41 da 10000mAh è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo caricabatterie portatile ultraslim vi conquisterà con la sua ricarica wireless magnetica Qi2 MagSafe da 15W e la ricarica cablata rapida PD da 27W. Con soli 1,27 cm di spessore, si aggancia perfettamente al vostro iPhone garantendo energia per tutto il giorno. Oggi lo trovate a 35,90€, un'occasione da non perdere per chi cerca potenza e praticità in tasca.

Baseus Picogo AM41, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Baseus Picogo AM41 rappresenta la soluzione ideale per chi non vuole mai rimanere a corto di energia durante la giornata. Questo caricabatterie portatile magnetico è perfetto per i possessori di iPhone dalla serie 12 in poi, inclusi i nuovissimi iPhone 17, 16, 15, 14 e 13, che desiderano un sistema di ricarica wireless rapido e senza ingombri. Con la sua tecnologia Qi2 certificata e la potenza di 15W, vi permetterà di ricaricare il vostro smartphone fino al 50% in soli 30 minuti. La capacità di 10000mAh garantisce fino a 1,7 ricariche complete, rendendolo indispensabile per viaggiatori, pendolari e professionisti sempre in movimento che necessitano di autonomia prolungata senza dover cercare continuamente una presa elettrica.

Se apprezzate il design minimalista e la portabilità estrema, questo power bank fa per voi: con appena 1,27 cm di spessore e dimensioni simili a una carta di credito, scivola facilmente in tasca o borsa senza aggiungere peso o ingombro. L'acquisto è particolarmente consigliato a chi utilizza frequentemente la fotocamera dello smartphone o le app più energivore, grazie alla possibilità di ricaricare il telefono mentre lo si utilizza tramite l'aggancio magnetico. Il sistema di protezione a 9 livelli con chip NTC che monitora la temperatura 18.000 volte all'ora vi garantirà la massima sicurezza durante ogni ricarica. Con uno sconto del 34%, questo accessorio premium diventa accessibile a tutti coloro che cercano qualità, sicurezza e prestazioni professionali.

Il Baseus Picogo AM41 è un power bank ultra sottile da 10000mAh che combina tecnologia Qi2 MagSafe e ricarica rapida. Con soli 1,27 cm di spessore, vi permette di ricaricare l'iPhone 16 fino a 1,7 volte tramite ricarica wireless da 15W o via cavo USB-C da 27W. La forte presa magnetica da 11N garantisce un aggancio perfetto ai dispositivi compatibili, mentre il sistema di protezione a 9 strati e il chip NTC monitorano costantemente temperatura e sicurezza durante la ricarica.

