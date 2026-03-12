Su Amazon è disponibile una fantastica offerta sull'ASUS ZenScreen MB16AHV, il monitor portatile da 15,6" Full HD con pannello IPS, superficie antiriflesso e trattamento antibatterico brevettato. Grazie alla sua connettività completa con USB-C e mini-HDMI, è perfetto per lavorare ovunque. Ora disponibile a soli 148,90€ invece di 165,90€, con uno sconto del 10%!

ASUS ZenScreen MB16AHV, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ZenScreen MB16AHV è il monitor portatile ideale per professionisti in mobilità, studenti e lavoratori in smart working che necessitano di uno schermo aggiuntivo sempre con sé. Grazie al display IPS Full HD da 15,6" con superficie antiriflesso, risponde perfettamente alle esigenze di chi lavora in ambienti con illuminazione variabile, come caffetterie, biblioteche o spazi coworking. Il filtro luci blu lo rende adatto anche a sessioni di lavoro prolungate, riducendo l'affaticamento visivo.

Chi cerca versatilità e praticità troverà in questo monitor una soluzione completa: il design ultrasottile e il cavalletto integrato permettono di posizionarlo sia in orizzontale che in verticale, mentre la doppia porta USB-C e la mini-HDMI garantiscono compatibilità con laptop, tablet e smartphone. La presa per treppiede e il trattamento antibatterico brevettato lo rendono particolarmente adatto anche a contesti condivisi o igienicamente sensibili. Attualmente disponibile a 148,90€ con uno sconto del 10%.

L'ASUS ZenScreen MB16AHV è un monitor portatile da 15,6" Full HD (1920x1080) con pannello IPS antiriflesso. Offre connettività completa con due porte USB-C e mini-HDMI, supporto treppiede, filtro luci blu e trattamento antibatterico brevettato.

Vedi offerta su Amazon