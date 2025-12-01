La ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 W è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 28%. Questa scheda madre AMD ATX di ultima generazione è progettata per il futuro dell'elaborazione AI, con socket AM5 compatibile con i processori Ryzen serie 9000, 8000 e 7000. Dotata di WiFi 7, Ethernet 2,5Gb, slot DDR5 e tre slot M.2 con PCIe 5.0, offre prestazioni e connettività eccezionali. Ora a soli 274,28€ invece di 382€, rappresenta un'occasione straordinaria per aggiornare il vostro sistema con tecnologia all'avanguardia e illuminazione RGB Aura Sync personalizzabile.

ASUS X870 MAX GAMING WIFI7, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 W è la scelta ideale per gli appassionati di gaming e content creator che desiderano costruire una postazione all'avanguardia senza compromessi. Con uno sconto del 28%, questa scheda madre si rivolge a chi cerca prestazioni AI-ready e vuole sfruttare appieno i più recenti processori AMD Ryzen serie 9000, 8000 e 7000. È perfetta per chi necessita di connettività di ultima generazione con WiFi 7 integrato e porta USB4, garantendo velocità di trasferimento dati fulminee e latenza ridotta al minimo. Gli streamer e i giocatori professionisti apprezzeranno particolarmente la combinazione di Ethernet Realtek 2,5Gb e l'antenna Q-Antenna ottimizzata.

Questa scheda madre soddisfa le esigenze di chi costruisce PC gaming di fascia alta o workstation per applicazioni creative, offrendo tre slot M.2 per storage ultra-veloce e supporto PCIe 5.0 per le GPU più potenti. Il sistema di alimentazione a 12+2+1 stadi garantisce stabilità anche durante overclock estremi, mentre il sistema di raffreddamento completo con AI Cooling II mantiene temperature ottimali. Per gli appassionati di personalizzazione estetica, le coperture RGB Aura Sync di seconda generazione permettono di creare setup luminosi unici. Chi lavora con applicazioni AI intensive, rendering 3D o montaggio video in 4K/8K troverà in questa mainboard il cuore perfetto per la propria macchina da battaglia.

ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 W è una scheda madre AMD ATX di nuova generazione progettata per processori Ryzen serie 9000, 8000 e 7000. Offre 12+2+1 stadi di alimentazione per prestazioni stabili, slot DDR5 e tre slot M.2 con supporto PCIe 5.0. Include WiFi 7 con Q-Antenna e porta USB4 con USB-C, oltre a Ethernet Realtek 2,5Gb per una connettività completa.

