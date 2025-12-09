Se cercate un monitor gaming che non comprometta la salute dei vostri occhi, l'ASUS VY249HGR è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo display da 23,8" con pannello IPS Full HD offre un refresh rate di 120Hz e un tempo di risposta di appena 1ms, perfetto per sessioni di gioco fluide. Grazie allo sconto del 43%, potete portarlo a casa a soli 74,00€ invece di 129,00€. La tecnologia Eye Care Plus con filtro luce blu e la modalità Color Augmentation lo rendono ideale anche per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

ASUS VY249HGR, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS VY249HGR Eye Care è la scelta ideale per chi trascorre molte ore davanti al PC e cerca un monitor che coniughi prestazioni fluide e protezione della vista. Con uno sconto del 43%, questo display da 23,8" Full HD si rivolge a professionisti del lavoro da remoto, studenti universitari e gamer casual che desiderano un'esperienza visiva confortevole senza svuotare il portafoglio. La tecnologia Eye Care Plus con filtro luce blu riduce l'affaticamento oculare durante le sessioni prolungate, mentre il refresh rate di 120Hz garantisce una fluidità superiore rispetto ai monitor standard, perfetta per multitasking intensivo e gaming leggero.

Particolarmente consigliato per chi soffre di deficit della visione cromatica, grazie alla modalità Color Augmentation che migliora la distinzione dei colori. Il tempo di risposta di 1ms e l'Adaptive Sync lo rendono versatile anche per il gaming competitivo entry-level, mentre le connessioni HDMI e VGA assicurano compatibilità con qualsiasi configurazione, anche datata. A questo prezzo, vi offre un pannello IPS di qualità che soddisfa esigenze professionali, educative e ludiche, rappresentando un investimento intelligente per chi desidera aggiornare la propria postazione senza compromessi sulla salute visiva.

ASUS VY249HGR Eye Care Monitor da 23,8 pollici vi offre un pannello IPS Full HD con risoluzione 1920x1080, perfetto per gaming e uso quotidiano. Con un tempo di risposta di 1 ms (MPRT) e refresh rate di 120Hz, garantisce immagini fluide e nitide. La tecnologia Adaptive Sync elimina tearing e stuttering, mentre il sistema EyeCare Plus con filtro luce blu riduce l'affaticamento visivo durante sessioni prolungate.

