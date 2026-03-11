Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'ASUS Vivobook 16, il notebook da 16" con processore Intel Core 7 240H, 16GB di RAM DDR5, 1TB SSD e la potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7. Il display anti-glare a 144Hz garantisce un'esperienza visiva fluida e coinvolgente. Lo trovate a soli 1.149,00€ invece di 1.379,00€, con uno sconto del 17%.

ASUS Vivobook 16, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS Vivobook 16 è il notebook ideale per creativi, professionisti e appassionati di gaming che cercano un dispositivo potente e versatile. Grazie al processore Intel Core 7 240H, alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8GB GDDR7 e a 16GB di RAM DDR5, questo laptop soddisfa le esigenze di chi lavora con editing video, grafica, rendering 3D o desidera giocare a titoli impegnativi. L'SSD da 1TB garantisce spazio abbondante e avvii rapidissimi, mentre il display da 16" a 144Hz anti-glare offre immagini fluide e nitide in ogni ambiente.

Con una riduzione del 17% rispetto al prezzo medio, passando da 1379€ a 1149€, questa offerta rappresenta un'ottima opportunità per chi vuole investire in un notebook di fascia alta senza spendere il massimo. La batteria a lunga durata con ricarica rapida lo rende perfetto anche per studenti universitari e professionisti sempre in movimento, che necessitano di un dispositivo affidabile durante lunghe giornate di lavoro lontano dalla presa di corrente.

L'ASUS Vivobook 16 V3607VM è un notebook da 16" Anti-glare a 144Hz equipaggiato con Intel Core 7 240H, 16GB RAM DDR5, 1TB SSD e la potente NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, ideale per creativi e professionisti.

Vedi offerta su Amazon