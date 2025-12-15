Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG279QM5A da 27 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo display Full HD vi conquisterà con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0,3 ms, perfetto per il gaming competitivo. Potete portarvelo a casa a 149€ invece di 199€, garantendovi tecnologie all'avanguardia come ELMB Sync, compatibilità con G-SYNC e AMD FreeSync Premium, oltre a funzionalità AI che ottimizzano automaticamente la vostra esperienza di gioco.

ASUS TUF Gaming VG279QM5A, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS TUF Gaming VG279QM5A è il monitor ideale per i giocatori competitivi che cercano un vantaggio prestazionale nei titoli esports e negli sparatutto frenetici. Con i suoi 240 Hz di refresh rate e un tempo di risposta fulmineo di 0,3 ms, questo display vi garantirà un'esperienza di gioco fluida e reattiva, permettendovi di anticipare ogni movimento degli avversari. È perfetto per chi gioca a titoli come CS:GO, Valorant o Apex Legends, dove ogni millisecondo conta. La compatibilità con G-SYNC e AMD FreeSync Premium lo rende versatile per qualsiasi configurazione hardware, eliminando fastidiosi fenomeni di tearing e stuttering che potrebbero compromettere le vostre performance.

Questo monitor soddisfa anche le esigenze di chi desidera personalizzare l'esperienza visiva senza complicazioni: grazie al DisplayWidget Center potrete regolare tutte le impostazioni direttamente con il mouse, mentre la tecnologia Shadow Boost vi aiuterà a individuare nemici nascosti nelle zone d'ombra senza sacrificare la qualità delle aree illuminate. Se cercate un display gaming da 27 pollici Full HD che combini prestazioni professionali, tecnologie AI avanzate e un prezzo competitivo, questo ASUS TUF rappresenta un investimento eccellente per portare il vostro setup al livello successivo.

ASUS TUF Gaming VG279QM5A è un monitor da 27 pollici Full HD che vi conquisterà con il suo pannello Fast-IPS da 240 Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0,3 ms. Grazie alla tecnologia ELMB Sync, elimina ghosting e tearing combinando motion blur reduction e VRR, mentre il DisplayWidget Center vi permette di gestire tutte le impostazioni comodamente con il mouse.

