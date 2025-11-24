Siete alla ricerca di un case gaming che unisca prestazioni e stile? Il ASUS TUF GAMING GT302 TG ARGB White è disponibile su Amazon a 117,99€ invece di 149,90€, con uno sconto del 21%! Questo case mid tower E-ATX in elegante colorazione bianca offre un flusso d'aria ottimizzato grazie alle quattro ventole ARGB da 140 mm preinstallate. Approfittate dello sconto del 21% per portarlo a casa a soli 117,99€. La versatilità è garantita dai pannelli laterali intercambiabili tra vetro temperato e mesh, perfetti per personalizzare il vostro setup.

ASUS TUF Gaming GT302, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF GAMING GT302 TG ARGB White è la scelta ideale per gli appassionati di PC gaming che desiderano costruire una configurazione esteticamente accattivante senza rinunciare alle prestazioni. Questo case si rivolge in particolare a chi cerca un perfetto equilibrio tra flusso d'aria e design personalizzabile, grazie ai pannelli laterali intercambiabili che permettono di scegliere tra vetro temperato per mostrare i componenti interni o mesh per massimizzare il raffreddamento. Con il suo sconto del 21%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi sta pianificando un nuovo build o un upgrade sostanziale del proprio sistema, specialmente se avete in mente una configurazione con illuminazione RGB coordinata.

Vi conquisterà se siete alla ricerca di prestazioni termiche di alto livello grazie alle quattro ventole ARGB da 140mm preinstallate, che garantiscono un raffreddamento efficiente anche per le configurazioni più esigenti. La compatibilità con dissipatori AIO fino a 360mm e il supporto per schede madri E-ATX lo rendono perfetto per chi desidera assemblare workstation potenti o sistemi gaming di fascia alta. Il pannello superiore rimovibile facilita enormemente l'installazione dei componenti, una caratteristica che apprezzerete particolarmente se preferite gestire autonomamente la costruzione del vostro PC senza complicazioni durante il montaggio e il cable management.

ASUS TUF GAMING GT302 TG ARGB White è un case mid tower E-ATX che si distingue per la versatilità dei pannelli laterali intercambiabili, scegliendo tra vetro temperato per mostrare il setup o mesh per massimizzare il flusso d'aria. Include quattro ventole ARGB da 140mm preinstallate.

