Su Amazon trovate un'offerta imperdibile per l'ASUS ROG Strix XG27UCG, il monitor gaming da 27 pollici che vi conquisterà con la sua versatilità. Grazie alla doppia modalità potrete scegliere tra 4K a 160Hz per una grafica mozzafiato o FHD a 320Hz per prestazioni estreme. Oggi è disponibile a 359€ invece di 429,90€, un risparmio notevole per portarvi a casa tecnologia Fast IPS con tempo di risposta di 1ms, G-Sync e copertura DCI-P3 al 95% per colori vibranti e realistici.

ASUS ROG Strix XG27UCG, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Strix XG27UCG rappresenta la scelta ideale per i gamer più esigenti che non vogliono scendere a compromessi tra qualità visiva e prestazioni. Questo monitor da 27 pollici vi conquisterà se cercate la massima versatilità: grazie alla doppia modalità, potrete passare dalla risoluzione 4K a 160Hz per godere di grafiche mozzafiato nei titoli AAA, alla modalità FHD a 320Hz quando la velocità diventa cruciale negli eSport competitivi come CS2 o Valorant. È consigliato a chi possiede una configurazione hardware di fascia alta e desidera sfruttare al massimo le potenzialità della propria GPU, beneficiando del tempo di risposta di 1ms e del supporto G-Sync per un'esperienza di gioco fluida e priva di tearing.

Questo display soddisfa anche le esigenze dei content creator che alternano gaming e produzione multimediale, grazie alla copertura DCI-P3 al 95% che garantisce una riproduzione cromatica professionale. La presenza della porta USB Type-C con DisplayPort Alt Mode vi permetterà di collegare laptop o dispositivi mobili con un singolo cavo, mantenendo la postazione ordinata e funzionale. Con uno sconto del 17% sul prezzo medio, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un monitor premium capace di evolversi con le vostre esigenze, dalla battaglia competitiva alla visione di contenuti HDR ad alta fedeltà cromatica.

L'ASUS ROG Strix XG27UCG è un monitor gaming da 27 pollici che offre una doppia modalità di utilizzo: 4K a 160Hz per immagini dettagliate o Full HD a 320Hz per fluidità estrema. Grazie al pannello Fast IPS e al tempo di risposta di 1ms, garantisce prestazioni eccellenti in ogni gioco.

