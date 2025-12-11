Il monitor gaming ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG da 27 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo eccezionale. Questo display WOLED QHD garantisce 240 Hz di refresh rate e 0,03 ms di risposta, perfetto per il gaming competitivo. Dotato di tecnologie OLED Care e dissipatore avanzato per prevenire il burn-in, offre inoltre 479,00€ invece di 799,00€, con copertura 99% DCI-P3 e supporto G-SYNC per immagini fluide e colori straordinari.

ASUS ROG Strix OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG è il monitor ideale per i gamer competitivi che non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni. Con un tempo di risposta di appena 0,03 ms e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, questo display vi garantirà reattività istantanea negli sparatutto frenetici e nei giochi competitivi dove ogni millisecondo conta. La tecnologia WOLED di terza generazione offre neri perfetti e una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, rendendolo perfetto anche per content creator e professionisti che lavorano con editing video e fotografia. Il sistema G-SYNC elimina tearing e stuttering, mentre le funzioni OLED Care e il dissipatore personalizzato vi proteggono dal temuto burn-in.

Questo monitor si rivolge a chi cerca qualità visiva cinematografica combinata a prestazioni da esports. La risoluzione QHD 1440p rappresenta il perfetto equilibrio tra nitidezza e frame rate elevati, senza richiedere l'hardware estremo necessario per il 4K. Con uno sconto del 40% che porta il prezzo da 799€ a 479€, rappresenta un'occasione eccezionale per chi vuole passare alla tecnologia OLED senza svuotare il portafoglio. Il software DisplayWidget Center semplifica la gestione delle impostazioni, mentre la tecnologia anti-sfarfallio garantisce sessioni di gioco prolungate senza affaticare la vista.

L'ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG è un monitor gaming da 27 pollici con pannello WOLED che offre una risoluzione QHD 2560x1440 e una frequenza di 240 Hz. Con un tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms e la copertura del 99% DCI-P3, vi garantisce colori vividi e reattività estrema. Include tecnologie ASUS OLED Care e un dissipatore avanzato per prevenire il burn-in, oltre al supporto G-SYNC per eliminare tearing e stuttering durante le vostre sessioni di gioco.

