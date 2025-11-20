Il monitor gaming ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG da 27 pollici è in offerta su Amazon a 513,50€ invece di 799,00€. Questo display WOLED QHD vi conquisterà con la sua frequenza di 240 Hz e un tempo di risposta di appena 0,03 ms, perfetto per sessioni di gioco intense. Dotato di tecnologie OLED Care e anti-sfarfallio, offre una copertura del 99% DCI-P3 e supporto G-SYNC per immagini fluide e colori straordinari. Approfittate dello sconto del 36% per portarvi a casa questo gioiello tecnologico.

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG è il monitor ideale per i gamer competitivi e gli appassionati di esports che non vogliono scendere a compromessi. Con un tempo di risposta straordinario di 0,03 ms e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, questo display vi garantirà un vantaggio decisivo nelle partite più frenetiche, dove ogni millisecondo conta. La tecnologia WOLED di terza generazione offre neri assoluti e colori vividi con copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, rendendolo perfetto anche per content creator e professionisti della grafica che necessitano di una riproduzione cromatica accurata e dettagliata.

Questo monitor soddisfa le esigenze di chi cerca prestazioni estreme unite a tecnologie di protezione avanzate. Il sistema di dissipazione personalizzato e le funzioni OLED Care riducono significativamente il rischio di burn-in, mentre la tecnologia anti-sfarfallio protegge i vostri occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Il DisplayWidget Center vi permette di gestire comodamente tutte le impostazioni tramite mouse, mentre il supporto G-SYNC elimina tearing e stuttering. Con uno sconto del 36% che porta il prezzo a soli 513,50€, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera un monitor premium OLED senza spendere una fortuna.

L'ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG è un monitor gaming da 27 pollici con pannello WOLED di terza generazione e risoluzione QHD 1440p. Vi conquisterà con la sua frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms, garantendo fluidità assoluta in ogni sessione di gioco. La tecnologia OLED Care e il dissipatore personalizzato proteggono il pannello dal burn-in, mentre la copertura del 99% DCI-P3 assicura colori vividi e realistici.

Oggi vi offriamo questo gioiello tecnologico a €513,50 invece di €799, con uno sconto del 36%. Ve lo consigliamo perché unisce prestazioni da competizione e tecnologie avanzate di protezione OLED a un prezzo eccezionale per questa categoria.

