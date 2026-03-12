Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'ASUS ROG Strix G16 (2025), il laptop gaming equipaggiato con AMD Ryzen 9 8940HX, NVIDIA GeForce RTX 5070 da 8GB, 32GB di RAM e 2TB SSD, con display da 16" a 165Hz con G-Sync. Lo sconto del 22% porta il prezzo da 2.299,00€ a 1.799,00€, un'opportunità imperdibile per chi cerca il massimo delle prestazioni nel gaming e nell'esport.

ASUS ROG Strix G16 (2025), chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Strix G16 (2025) è il laptop ideale per chi cerca prestazioni di alto livello nel gaming e nel lavoro creativo. Grazie al processore AMD Ryzen 9 8940HX e alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070, risponde perfettamente alle esigenze di chi gioca a titoli AAA o lavora con software di rendering e produzione video. I 32GB di RAM e i 2TB di SSD garantiscono fluidità e ampio spazio, rendendolo adatto anche a streamer e content creator.

Con il display FHD+ da 16" a 165Hz con G-Sync, ogni sessione di gioco diventa un'esperienza visiva precisa e reattiva, fondamentale per chi pratica gaming competitivo ed esport. Il sistema di raffreddamento intelligente ROG assicura stabilità anche sotto carichi intensi. A tutto ciò si aggiunge la garanzia estesa di 3 anni ASUS, un valore aggiunto notevole. Attualmente disponibile a 1799€ invece di 2299€, rappresenta un'occasione concreta per chi vuole un laptop da gioco senza compromessi a un prezzo significativamente ridotto.

L'ASUS ROG Strix G16 (2025) è un laptop gaming di fascia alta equipaggiato con AMD Ryzen 9 8940HX, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, 32GB di RAM e 2TB SSD. Il display da 16" FHD+ 165Hz con G-Sync garantisce fluidità elevata.

Vedi offerta su Amazon