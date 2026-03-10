Su Amazon è disponibile l'ASUS ROG Flow Z13 KJP Edizione Limitata, il tablet 2 in 1 da 13,4" con design esclusivo firmato da Yoji Shinkawa. Equipaggiato con processore AMD Ryzen AI MAX+ 395, 128GB di RAM e 1TB SSD, offre prestazioni straordinarie. Il display Nebula 2,5K a 180Hz con Dolby Vision garantisce immagini mozzafiato. Attualmente disponibile a 4099€, con garanzia di 3 anni inclusa.

ASUS ROG Flow Z13 KJP, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Flow Z13 KJP Edizione Limitata è pensato per chi non accetta compromessi tra potenza e versatilità. È il dispositivo ideale per gamer esigenti, creativi professionisti e appassionati di design che cercano una macchina capace di eccellere sia nel gioco che nel lavoro creativo. Grazie al processore AMD Ryzen AI MAX+ 395 e a ben 128GB di RAM, soddisfa le esigenze di chi lavora con software di rendering, editing video 4K o applicazioni di intelligenza artificiale, il tutto racchiuso in un form factor ibrido 2 in 1 da soli 13 pollici.

Chi desidera un PC esclusivo e dalle prestazioni straordinarie troverà nel design firmato da Yoji Shinkawa — con elementi in fibra di carbonio e dettagli unici legati all'universo Ludens — un oggetto di culto oltre che uno strumento potentissimo. Il display Nebula da 2,5K a 180Hz con copertura 100% DCI-P3 e Dolby Vision soddisfa i palati più raffinati in termini di qualità visiva, mentre il sistema di raffreddamento avanzato con metal liquid compound garantisce prestazioni elevate e stabili anche sotto carico intenso. Una scelta d'élite per chi vuole il meglio.

