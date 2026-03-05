Su Amazon è disponibile il nuovo Apple MacBook Neo 13'' nella splendida colorazione Giallo agrume, equipaggiato con il potente chip A18 Pro progettato per l'intelligenza artificiale. Questo laptop offre un display Liquid Retina da 13'', 256GB di SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p e fino a 16 ore di autonomia. Non perdete l'occasione di acquistare il MacBook Neo su Amazon.

MacBook Neo 13", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Apple MacBook Neo 13'' con chip A18 Pro in colorazione Giallo Agrume è la scelta ideale per studenti, creativi e professionisti che cercano un laptop compatto, potente e dal design vivace. Grazie all'integrazione con Apple Intelligence, questo MacBook si rivela perfetto per chi vuole sfruttare le funzionalità AI nel lavoro quotidiano: riassumere appunti, ottimizzare testi e ritoccare foto diventano operazioni semplici e veloci. La batteria da 16 ore lo rende il compagno ideale per lunghe giornate universitarie o sessioni di lavoro intenso.

Chi è già nell'ecosistema Apple troverà nell'Apple MacBook Neo una soluzione perfettamente integrata con iPhone e altri dispositivi, grazie alla sincronizzazione fluida tra FaceTime, Messaggi e la funzione copia-incolla cross-device. Il display Liquid Retina da 13'' soddisfa le esigenze di chi lavora con contenuti visivi di qualità, mentre la videocamera FaceTime HD a 1080p e il sistema audio con diffusione spaziale lo rendono eccellente per videochiamate e intrattenimento. Un laptop versatile per chi non vuole rinunciare a stile, prestazioni e sicurezza.

Apple MacBook Neo 13'' è un laptop compatto dotato del potente chip A18 Pro, pensato per l'intelligenza artificiale con Apple Intelligence. Offre un display Liquid Retina 2408×1506, 256GB SSD, autonomia fino a 16 ore e una vivace colorazione Giallo agrume.

Un Mac versatile, elegante e potente, ideale per studenti e creativi. Vi consigliamo l'acquisto per il connubio perfetto tra prestazioni AI, design e autonomia.

Vedi offerta su Amazon