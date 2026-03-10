Su Amazon è disponibile una straordinaria offerta sull'Apple iPad Pro 13" con chip M4, display Ultra Retina XDR, 256GB di storage, connettività Wi-Fi 6E e 5G, fotocamera da 12MP e compatibilità con Apple Intelligence. Un dispositivo potente e ultrasottile, ideale per chi cerca il massimo della produttività e creatività. Lo trovate a 1.499€ nelle Offerte di Primavera Amazon.

iPad Pro 13", chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple iPad Pro 13" con chip M4 è il dispositivo ideale per professionisti creativi, designer, videomaker e studenti universitari che cercano uno strumento ad altissime prestazioni. Grazie al display Ultra Retina XDR da 13" e alla potenza del chip M4, soddisfa le esigenze di chi lavora con contenuti visivi complessi, video in 4K ProRes e applicazioni grafiche avanzate. La compatibilità con Apple Pencil Pro lo rende perfetto per chi disegna, annota e crea direttamente sullo schermo.

Con 256GB di archiviazione, connettività 5G e Wi-Fi 6E, questo iPad Pro risponde alle necessità di chi è sempre in movimento e non può rinunciare a prestazioni elevate in ogni contesto. L'integrazione con Apple Intelligence offre funzioni avanzate di scrittura e produttività, mentre la batteria per un'intera giornata garantisce autonomia completa. Attualmente disponibile su Amazon a 1499€ invece di 1633€, rappresenta un'opportunità concreta per chi desidera il massimo della tecnologia Apple con un risparmio significativo.

Apple iPad Pro 13" è il tablet più avanzato di Apple, dotato del potente chip M4 con CPU e GPU fino a 10 core, display Ultra Retina XDR da 13", 256GB di storage, fotocamere da 12MP, connettività Wi-Fi 6E e 5G e un'intera giornata di autonomia.

