Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'Anker USB-C 140W a 4 Porte, il caricatore GaN compatto compatibile con iPhone, Samsung, MacBook e molti altri dispositivi. Grazie alla tecnologia ActiveShield 3.0 e al display a colori HD, offre ricarica rapida e monitoraggio in tempo reale. Lo trovate a soli 58,92€ invece di 89,99€, con uno sconto del 35%.

Caricatore USB-C Anker 140W, chi dovrebbe acquistarlo?

Anker USB-C 140W è la soluzione ideale per professionisti e utenti con molti dispositivi da ricaricare contemporaneamente. Chi possiede un MacBook Air o Pro, iPhone, tablet Android e auricolari troverà in questo caricatore un alleato indispensabile: grazie alla tecnologia GaN a 4 porte e 140W totali, è possibile ricaricare fino a quattro dispositivi in parallelo con velocità elevate. È particolarmente consigliato a chi lavora in mobilità, viaggia spesso o ha una scrivania affollata di dispositivi Apple e Samsung.

Oltre alla potenza, questo caricatore soddisfa l'esigenza di sicurezza e monitoraggio costante: il sistema ActiveShield 3.0 controlla la temperatura milioni di volte al giorno, mentre il display a colori HD mostra in tempo reale lo stato di ogni porta. A 58,92€ invece di 89,99€, con uno sconto del 35%, rappresenta un acquisto conveniente per chi cerca un caricatore compatto ma potente, completo di cavo USB-C da 240W incluso nella confezione.

Anker USB-C 140W è un adattatore GaN a 4 porte capace di ricaricare simultaneamente più dispositivi con una potenza massima di 140W. Include un display a colori per monitorare la ricarica e il sistema ActiveShield 3.0 per la sicurezza termica.

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