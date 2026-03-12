Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'Amazon Echo Show 11 (ultimo modello), lo schermo intelligente Full HD da 11" con audio spaziale, Alexa integrata e Hub Casa Intelligente. Il dispositivo offre un'area di visione ampliata, videochiamate nitide e controllo semplificato dei dispositivi smart home. Approfittate subito dello sconto del 25%, acquistandolo a soli 179,99€ invece di 239,99€.

Echo Show 11, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Amazon Echo Show 11 è il compagno ideale per chi desidera trasformare la propria casa in un ambiente davvero intelligente. È consigliato a famiglie, smart home enthusiast e a chiunque voglia avere un assistente vocale e visivo sempre a portata di mano. Grazie al display Full HD da 11" con il 60% di area visiva in più, soddisfa le esigenze di chi ama guardare contenuti in streaming da Prime Video o Netflix, gestire ricette e calendari con un solo sguardo, o effettuare videochiamate nitide e naturali con i propri cari.

Il dispositivo risponde perfettamente anche alle necessità di chi vuole centralizzare il controllo della casa smart, eliminando la necessità di un hub separato per gestire luci, termostati e videocamere. La tecnologia Omnisense e il chip AZ3 Pro lo rendono ideale per automazioni avanzate, mentre l'audio spaziale con bassi potenziati accontenta gli amanti del suono coinvolgente. A 179,99€ invece di 239,99€, con uno sconto del 25%, rappresenta un'occasione concreta per portare in casa un dispositivo versatile e potente.

Amazon Echo Show 11 è uno schermo intelligente con display Full HD da 11", audio spaziale con bassi potenziati, hub per la casa intelligente integrato e tecnologia Omnisense. Supporta videochiamate con inquadratura automatica e zoom 3,3x.

Vedi offerta su Amazon